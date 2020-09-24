نيسان تحتفل بعيد الميلاد الـ 40 لسيارتها ماكسيما.. صور



احتفلت شركة نيسان اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، بمرور 40 عاما على إطلاق السيارة الرائعة "ماكسيما" التي كشف عنها النقاب كأول سيارة من هذا الطراز عام 1981.









ومنذ هذا التاريخ ومع التطور الزمني والتقني في عالم المحركات، استطاعت نيسان أن تبهرنا بالنسخة ماكسيما 2021 بواصفات حديثة، حيث تميزت السيارة بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي، بقوة 300 حصان، و 354 نيوتن/متر من عزم الدوران.









وتتسارع السيارة ماكسيما من وضع الثبات لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 221 كم/ساعة، كما حصلت السيارة على مظهر أنيق وعصري يتمثل في هيكل السيارة الخارجي بداية من الشبك العريض في مقدمة السيارة، والمصابيح الأمامية التي تعطي شكلا مميزا للسيارة.









و استطاعت عجلات قيادة نيسان ماكسيما أيضا تحقيق معادلة السيارة الرياضية الشكل، فنلاحظ هذا من خلال الجنوط السوداء للسيارة، والعجلات الرياضية مقاس 19 بوصة.









وتتميز سيارة نيسان ماكسيما بسقف بانورامي يضيف لمسة عصرية رائعة، مع واجهة خلفية رباعية لمخارج عادم الوقود.



