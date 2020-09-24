بروتوكول تعاون ثلاثى بين جمعية رجال الأعمال وجامعة عين شمس وبنك التنمية الصناعية

شهدت جامعة عين شمس، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين الجامعة و جمعية رجال الاعمال المصريين وبنك التنمية الصناعية حيث قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة عین شمس أ.د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعن جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية بالنيابة عن المهندس على عيسى رئيس الجمعية، وعن بنك التنمية الصناعية ماجد فهمى عطية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية.





ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة لدعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة وكذلك الربط بين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة وبين ما يتطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من تلك الأبحاث في وضع وتحقيق الرؤية لمتخذ القرار.





بالإضافة إلى تقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين، ويسمح لهذا البروتوكول بتوقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بين اللجان التخصصية القطاعية التابعة للجمعية والكليات المناظرة لها بالجامعه لتحفيز الباحثين والطلبة حتى يصبحوا مبتكرين ورائدى أعمال.





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في بداية اللقاء أكد أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن اليوم هو يوم تاريخى لجامعة عين شمس حيث شهد توقيع بروتوكول ثلاثي بين جامعة عين شمس، وبنك التنمية الصناعية ، وجمعية رجال الأعمال المصريين وسوف نشهد ثماره قريبا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد جمعية عريقة فى مصر تضم كبار رجال الأعمال فى مجالات الزراعة والصناعة وقطاع التكنولوجيا والتشييد والطاقة والسياحة وكافة القطاعات الاقتصادية، وجار التنسيق بين الجامعة والجمعية لتحقيق ربط المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل بجانب المساهمة فى حل مشاكل الصناعة من خلال البحث العلمى و الاستفادة من بيوت الخبرة التى تزخر بها جامعة عين شمس فى مجالات عديدة.





بالإضافة إنه من خلال البروتوكول سيتاح للجامعة توفير فرص لتدريب شباب الخريجين والطلاب فى مصانع ومزارع ومؤسسات رجال الأعمال بجانب الاستفادة من تمويل رجال الأعمال لبعض الأبحاث للأفكار الناشئة وريادة الاعمال الموجودة حاليا بالجامعة عن طريق واحة الابتكار علاوة على إمكانية مشاركتهم فى مجالس الكليات والاستفادة من أفكارهم فى تطوير المناهج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية و المستقبلية.





يضاف إلى ذلك مساهمة بنك التنمية الصناعية المصرى والذى يعد من اعرق البنوك فى مصر فى كافة المجالات السابقة.





وأكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مبادرة توقيع البروتوكول جاءت من الجمعية نظرا للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري بكافة قطاعات وايضا نظرا لتغير احتياجات سوق العمل ، حيث يهدف البروتوكول الي الربط بين الرسائل العلمية(ماجيستير ودكتوراه) وبين الدراسات الفنية المتخصصة التي تتطلبها القطاعات الإقتصادية المختلفة بحيث يتم استفادة الدارس والمجتمع على حد سواء ، وايضا الربط بين متطلبات سوق العمل ومهارات الخريجين من خلال تحديث المناهج الدراسية بالكليات المختلفة وفقا لمتطلبات سوق العمل ، كما أشار سيادته إلى أن الجمعية تعد اقدم جمعية لرجال الاعمال فى مصر حيث أنشأت عام ١٩٧٩، وتمثل مجموعة من كبرى خبرات مجتمع الأعمال وتضم فى عضويتها ٥٥٠ عضوا من خيرة رجال أعمال مصر.





وأضاف ان هدف البروتوكول هو وضع الرسائل العلمية والبحثية على ارض الواقع بما يناسب سوق العمل و القطاعات الاقتصادية المختلفة ، كما أنه يتيح لمجتمع رجال الأعمال وضع رؤية فى محتوى المناهج التعليمية للحصول على جيل من الخريجين متوافق مع احتياجات سوق العمل.





علاوة على التعاون بين اللجان التخصصية والقطاعية بالجمعية ونظيرتها فى مختلف كليات الجامعة لتحقيق تعاون مثمر بين الاطراف المعنية بالبروتوكول كما قام بشكر الجامعة بالنيابة عن المهندس علي عيسى رئيس الجمعية-شكرها على حسن استقبالها الحافل لممثلي الجمعية مؤكدا أن هذه هي البداية لسلسة طويلة من لقاءات التعاون المثمر.





واشار ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الي اهمية التخطيط الاستراتيجي ودور الجامعات الحكوميه في حل مشكلات المجتمع وعوده الدور الجامعي الي الرياده مرة اخري والتواصل مع المجتمع بشكل واضح

و دعم العباقرة وتنفيذ افكارهم مما سيؤدي الي حدوث طفرة كبيرة في تقدم المجتمع، مشيرا انه هناك تحديث وتطوير دائم

البرامج الدراسية والتي يمكن ان تأتي عن طريق رجال الاعمال لتخدم المشروعات وتحل المشكلات المختلفه بالإضافة إلى تفعيل التواصل عن طريق اللجان التنفيذية كما في كليات الزراعه والتجارة، والقي سيادته الضوء على ما تمتلكه جامعة عين شمس من كنز ثمين يتمثل فى طلاب الجامعة الذين يمتلكون العديد من الافكار التي تستحق الدعم لخدمة المجتمع، مشيرا انه يتم باستمرار تغيير وتطوير المناهج لتتوافق وتتوائم مع طبيعة سوق العمل.





واشار ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى اليوم يُظهر بل ويضع المستقبل نُصب اعينا والمستقبل يعنى الشباب المحرك الفعلى للنجاح والاقتصاد والصناعة والتطوير والابتكار والاستثمار وياتى ذلك من خلال التعليم وتنمية الابتكار وريادة الاعمال حيث ان المنافع العامة للابتكار وريادة الأعمال -إذا أُحسِن تسخيرها- تفوق بمراحل مكاسبها الخاصة .





وأضاف انه يجب أن تتضافر كافة الجهود ويعتبرالتعليم هو الوقود الذي تعمل به قاطرة النمو وهنا وياتى دور البنك كاحد المؤسسات الداعمة والمهتمة بالتطوير والابداع والعلم والشباب ويعمل البنك على تقديم مجموعة مُتميّزة من المنتجات والخدمات البنكية لعُملائه من الأفراد والمُؤسّسات والشركات بمُختلف أنواعها وبرؤية مُتخصّصة في كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية بجانب الأوعية الادخارية المتعددة المزايا وتوفير العُملات الأجنبيّة اللازمة لاستيراد الخامات والآلات والمُعدّات .





كما يهدف بنك التنمية الصناعية بشكل أساسي إلى دعم الشباب وأفكارهم حيث أن الشباب هم بناه المستقبل ، ويعتبر البنك رائدًا فى مجال المشروعات الصغيرو ومتناهية الصغر من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المُتطوّرة في المقام الأوّل إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين علي اختلاف مستوياتهم بما يحقق رضائهم وتضمن مستويات عالية من الجودة والأداء المُتميز الذي يعود بالنفع على الجميع من خلال الدور التنموي الذي يتبناه البنك .





و اكد ماجد فهمى على حرصه على التعاون مع الجامعة وتحقيق تعاون مشترك يصل للشراكة لتحقيق اقصى استفادة للمجتمع المدنى فالبنك يدعم تمويل المشروعات والابحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية مؤكدا ان التعاون بين البنك وجامعة عين شمس العريقة يُعد خطوة جيدة سوف تأنى بثمار جيدة.









وبمقتضى البروتوكول سوف يتم التعاون المشترك لانشاء حضانات مشتركه داخل جامعه عين شمس بتخصصات مختلفه وبدعم من الصناعه لخدمه جميع مجالات الصناعه.





كما يسمح البروتوكول بتوفير فرص تدريب علميه لطلاب مرحله البكالوريوس والدراسات العليا بشركات الساده اعضاء الجمعيه بما يعظم العائد على الاقتصاد المصري و تحفيز اعضاء الجمعيه للمساهمه فى دعم وتمويل المشروعات البحثيه ومشروعات تخريج طلاب البكالوريوس ورسائل الماجستير والدكتوراه للمرحله الدراسات العليا على ان يكون موضوعات المشروعات البحثيه محل الدعم مرتبط ارتباط وثيق من نشاط شركات الاعضاء بجمعيه رجال الاعمال المصريين.





كما سوف تقوم جامعة عين شمس بتوفير الدراسات والتقارير التي تعمل على تحسين بيئه الاعمال و مناخ الاستثمار في مصر على ان تلتزم جامعه عين شمس بعقد ندوات ودورات تدريبيه متخصصه وورش عمل بالجامعه للكوادر في الشركات في كافه قطاعات التعاون المشترك تقديم الخدمات الاستشارية و دراسات الجدوى الفنيه و الماليه والاقتصاديه والتسويقيه لاعضاء جمعيه رجال الاعمال المصريين من جامعه عين شمس لدعم انشطه جمعيه رجال الاعمال المصريين وذلك من خلال الاستعانه بمراكز الاستشارية والابحاث بجامعه عين شمس والتي تعد من قامات بيوت الخبره الرائده فى سوق العمل توفير الخطه البحثيه الثانويه الخاصه بكليه التجاره لجمعيه رجال الاعمال المصريين بما يساعد على الاستفاده منها في تحقيق استراتيجيه جمعيه رجال الاعمال المصريين ربط موضوعات التطبيق لرسائل الدرجات العلميه من ماجستير و دكتوراه و اكاديميه ومهنيه بالشركات الاعضاء بجمعيه رجال الاعمال المصريين.



