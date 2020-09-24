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ديني

المركز الإعلامي للأزهر يتبرأ من صفحات تنتحل اسم الإمام الأكبر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمود ضاحي
أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل اسم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.


وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد أي حسابات لفضيلة الإمام الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "الصفحات الرسمية الموثقة باسم فضيلته".


كما أن هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للأزهر الشريف وهي موثقة أيضًا وتحمل اسم «#الأزهر_الشريف».


وفيما يلي روابط الصفحات الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وصفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:


الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على فيسبوك:
https://facebook.com/GrandImam
الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على تويتر: 
https://twitter.com/alimamaltayeb
الصفحة الرسمية للأزهر  الشريف على فيسبوك:
https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081/
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على تويتر:
 https://twitter.com/AlAzhar
الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على إنستجرام:
https://www.instagram.com/OfficialAzhareg
قناة الأزهر الشريف الرسمية على يوتيوب:
YouTube.com/OfficialAzharEg
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