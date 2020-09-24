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رياضة

باتشيكو في ميت عقبة.. أرقام وإحصائيات المدرب البرتغالي مع الزمالك بعد عودته

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
باتشيكو
باتشيكو
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محمد سمير

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع البرتغالي جيمي باتشيكو، لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أسبوعين، وفسخ عقده من طرف واحد.


وسابق الزمالك، الزمن للتعاقد مع مدرب جديد، في ظل قرب خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، بعدما وضعهم كارتيرون في موقف صعب.


ويستضيف الرجاء نظيره الزمالك في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الفريقان إيابًا في برج العرب بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.

 

ويرتبط جيمي باتشيكو بذكريات سيئة مع جماهير الزمالك، تشبه ما قام به باتريس كارتيرون مؤخرًا .

 

وقاد باتشيكو، الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في 12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

 

وترك باتشيكو الزمالك في منتصف الموسم، بعدما تلقى عرضًا بمقابل أكبر من الشباب السعودي وقتها، وهو نفس ما قام به كارتيرون، الذي ترك الأبيض بعد حصوله على عرض مادي مميز من التعاون.

 

ويميل باتشيكو للخطة الدفاعية، واللعب على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح باتشيكو في تحقيق نتائج جيدة مع الزمالك بالدوري بفضل تلك الطريقة، حيث كان يؤمن دفاعاته ويعتمد على سرعة مؤمن زكريا ومصطفى فتحي في المرتدات.

 

وتولى باتشيكو قيادة الزمالك  73 يوما خاض خلالها 12 مباراة حقق 9 انتصارات وتعادلين سلبيين وهزيمة واحدة أمام إنبي بهدفين دون رد.

 

ولم يحقق الزمالك في حقبة باتشيكو أي انتصار بفارق يزيد عن الهدفين، وسجل فريقه 19 هدفا واستقبلت الشباك 7 أهداف.

 

وحصل الزمالك في حقبة باتشيكو على 6 ركلات جزاء سدد فريقه 3 منها، وأهدر ثلاثة ركلات أخرى.


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