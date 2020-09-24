الحكومة العراقية تقرر إلغاء حظر التجول المفروض بسبب كورونا

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، إلغاء حظر التجول الشامل في البلاد، الذي طبق في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء عن تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات اليومية في البلاد.





وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم ان إجمالي الاصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس المستجد وحتي الأن ارتفع الي 332635 حالة.









وبينت الصحة العراقية في بيانها أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 8754 .



