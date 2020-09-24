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علاقة لقاح الأنفلونزا الموسمية بفيروس كورونا.. المصل واللقاح يجيب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
فيروس كورونا والأنفلوانزا
فيروس كورونا والأنفلوانزا الموسمية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن كل عام يوجد لقاح للأنفلوانزا الموسمية، إلا أن هذا العام يتسم هذا اللقاح باختلاف كبيرة جدا، حيث أنه قادم فى وقت الشتاء والتى سيتم مواجهة بها وباء الأنفلوانزا ووباء كورونا والتى تتماثل أعراضهم بنسبة كبيرة جدا.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أن التطعيم هذا العام يتسم بأهمية فى تقليل الإصابة بأحد الفيروسات التنفسية، وبالتالى يقلل الحمل الفيروسي الذى يتعرض له أى إنسان، فى إعطاؤه تطعيم للأنفلونزا.

وتابع أن تطعيم الأنفلونزا لا يحمى من فيروس كورونا، ولكن سيكون الأنسان معرض للخطر عند إصابته بالفيروسين معا، لافتا إلى أننا الأن فى جو مفتوح ومن الممكن للإنسان أن يتعرض لفيروس الإنفلونزا وفى نفس الوقت التعرض لفيروس كورونا.

وأكد أنه عند إعطاء التطعيم ضد الإنفلونزا بذلك يتم تقليل الضرر قليلا، متابعا أنه سيتم إعطاء مناعة ضد الإنفلونزا والتى تعطى نفس الأعراض مثل الكورونا ولها نفس المضاعفات الخطيرة ونسب وفيات مثل كورونا.

وأفاد أن التطعيم ضد الأنفلونزا مهم جدا، حيث أنه سيكون لدى الإنسان أعراض متماثلة ومتشابهة، مضيفا إلى أن الأعراض تكاد تكون متماثلة بدرجة كبيرة.

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