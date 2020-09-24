16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

حققت الصورة التي نشرها المغني البريطاني زين مالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يمسك بيد مولودته الجديدة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها.
ونشر زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة وبصحة جيدة".
واستقبل زين مالك طفلته الاولى من حبيبته عارضة الأزياء ذات أصول فلسطينية جيجي حديد، بعد علاقة استمرت لسنوات شهدت عدة انفصالات.
اما جيجي حديد نشرت الصورة وهو تمسك بيد ابنتها ايضا وكتبت: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا"، حققت أيضا 8 ملايين علامة إعجاب لايك.