AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:40 م
جيجي حديد وزين مالك
جيجي حديد وزين مالك
Advertisements
شروق ابراهيم
حققت الصورة التي نشرها المغني البريطاني زين مالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يمسك بيد مولودته الجديدة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها.

ونشر زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة وبصحة جيدة".

واستقبل زين مالك طفلته الاولى من حبيبته عارضة الأزياء ذات أصول فلسطينية جيجي حديد، بعد علاقة استمرت لسنوات شهدت عدة انفصالات. 

اما جيجي حديد نشرت الصورة وهو تمسك بيد ابنتها ايضا وكتبت: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا"، حققت أيضا 8 ملايين علامة إعجاب لايك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وصفه بـ الإرهابي في أغنية.. جمهور زين مالك ينتفض عبر السوشيال

جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل

33 أسبوعا.. صور جديدة لـ جيجي حديد في أواخر الحمل

حقيقة وضع جيجي حديد لطفلتها من زين مالك

من رفع الأذان إلى رسالة البسملة.. مواقف دينية لـ ملياردير أمريكي أثارت الجدل

بـ الأبيض الجذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

آخر أيام الصيفية.. رانيا يوسف بإطلالة جريئة من أمام البحر

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

من بينها الكويت.. النمسا تحذر رعاياها من السفر لدولتين عربيتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور