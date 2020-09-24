الصراع من أجل التفوق الكنولوجى وتقنية BLOCHCHAIN

تعزز تقنية Blockchain الخدمات الأساسية الضرورية في تمويل التجارة. تعتمد blockchain في جوهرها على نموذج دفتر أستاذ لا مركزي ورقمي وموزع.











بحكم طبيعته يعد هذا أكثر قوة وأمانًا من النماذج المركزية والملكية المستخدمة حاليًا في النظام العالمى التجاري.







تعمل تقنية Blockchain على إنشاء سجل لامركزي قابل للتطبيق للمعاملات - دفتر الأستاذ الموزع - والذي يسمح باستبدال قاعدة بيانات رئيسية واحدة.











يحتفظ بسجل غير قابل للتغيير لجميع المعاملات، ويعود إلى نقطة إنشاء المعاملة. يُعرف هذا أيضًا باسم المصدر، وهو أمر ضروري في تمويل التجارة ، مما يسمح للمؤسسات المالية بمراجعة جميع خطوات المعاملات وتقليل مخاطر الاحتيال.











يوفر تطبيق blockchain أيضًا وسيلة أفضل بكثير لإنشاء وإثبات الهوية. تعمل تقنية Blockchain على تبسيط النقل المباشر للأصول التجارية إلى حد كبير وزيادة الثقة في مصدرها.











يتم تحقيق ذلك من خلال توفير هويات فريدة وغير قابلة للتزوير للأصول، إلى جانب سجل مصون لملكيتها. والنتيجة هي فرصة للحصول على خدمات تمويل إضافية على أساس تجارة السلع المادية.











في عام 2016 تم إنفاق أكثر من 280 مليون دولار أمريكي على تقنية blockchain من قبل شركات أسواق رأس المال 1 مع قيام 90٪ من بنوك أمريكا الشمالية وأوروبا باستكشاف حلول blockchain خلال نفس العام، تم استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في شركات بدء تشغيل blockchain.











وفى 2020، يعمل ما يقرب من 50٪ من البنوك الرائدة مع شركة تكنولوجيا لزيادة قدرات blockchain الخاصة بهم. تتماشى الاستثمارات في التكنولوجيا والشركات الناشئة مع مكاسب الكفاءة المحتملة للمؤسسات المالية.











تتوقع Accenture أنه يمكن تحقيق أكثر من 8 مليارات دولار في المدخرات السنوية لأكبر ثمانية بنوك. من خلال تطبيق تقنية blockchain، هناك احتمال بنسبة 70٪ في توفير التكاليف على العمليات التجارية و30 - 50٪ من التكاليف المحتملة على الامتثال.











لابد من معرفة أن Blockchain وBitcoin ليسا نفس الشيء، يفترض الكثير من الناس أن blockchain وbitcoin متماثلان. Blockchain هي التقنية الأساسية لـ Bitcoin. إنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لكنهما ليسا نفس الشيء. في عام 2008، تم تقديم Bitcoin كنوع من العملات الرقمية غير المنظمة التي أنشأها الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو.











كان Blockchain هو حل دفتر الأستاذ المستخدم للتسجيل الآمن لتسهيل استخدام هذه العملة الجديدة نظرًا لعدم وجود بنك أو حكومة معنية بمراقبة المعاملات أو مراقبتها.











على هذا النحو، يمكن اعتبار Bitcoin في الواقع أول حالة استخدام تستفيد من تقنية blockchain. غالبًا ما ينشأ الخلط بين blockchain وbitcoin لأن هذين المفهومين تم تقديمهما في نفس الوقت.











منذ إدخال تقنية blockchain، تم استقراؤها لاستخدامها كحل لدفتر الأستاذ في العديد من الصناعات الأخرى المتعلقة بأصول أخرى غير العملة.











تشمل هذه المجالات الرعاية الصحية مع سجلات المرضى والتمويل التجاري وصاحب الفاتورة أو أمر الشراء، بالإضافة إلى التأمين ومن لديه سند ملكية منزل أو سيارة.











تُعرف Bitcoin بأنها عملة مشفرة وأول عملة رقمية لا مركزية من نوعها، تم إطلاقه كحل مفتوح المصدر للعمل بدون مستودع مركزي أو مسئول واحد.











يتم نقل معاملات Bitcoin وحفظها باستخدام دفتر الأستاذ الموزع على شبكة مشتركة مفتوحة وعامة ومجهولة. Blockchain تتيح تقنية blockchain مثل تلك المستخدمة في Bitcoin، على سبيل المثال، تسجيل المعاملات على دفتر الأستاذ الموزع عبر شبكة من المستخدمين.











تسمح تقنية المصدر المفتوح بتخزين البيانات من المعاملات في كتل. تتضمن كل كتلة سجلًا مختومًا زمنيًا للمعاملات مع كل كتلة مرتبطة بالكتلة السابقة، وبالتالي إنشاء سلسلة. المعلومات المخزنة على blockchain شفافة تمامًا ودائمة دون القدرة على تغيير أو إزالة بيانات المعاملة السابقة من دفتر الأستاذ الموزع.











يمكن استخدام هذه الخاصية والحل لحل العديد من أوجه القصور في التطبيقات والصناعات المختلفة، في حين أن blockchain هو خيار ممتاز للعملة الرقمية، يمكن استخدامه للحفاظ على مجموعة تدقيق موثوق بها لملكية مجموعة واسعة من أنواع الأصول.











يمكن أن تكون هذه الأصول غير ملموسة (مثل أصول تمويل التجارة) والأصول الملموسة (مثل الماس). يؤدي ذلك إلى اختيار متنوع للغاية لتطبيقات blockchain لقطاعات ومؤسسات متعددة - بما في ذلك TradeIX التي تركز على صناعة التمويل التجاري مع حلول مخصصة تستفيد من تقنية blockchain .











وتنقسم البيانات المخزنة على blockchain الى ثلاثه انواع : اولا: سلاسل الكتل العامة- في blockchain العامه ، يمكن للمستخدم أن يصبح عضوًا في شبكة blockchain، هذا يعني أنه يمكنهم تخزين البيانات وإرسالها واستلامها بعد تنزيل البرنامج المطلوب على أجهزتهم.











السماح لأي شخص بقراءة وكتابة البيانات المخزنة على blockchain لأنها في متناول الجميع في العالم. تعتبر blockchain العامة لا مركزية تمامًا. تتم مشاركة أذونات قراءة البيانات وكتابتها على blockchain بالتساوي من قبل جميع المستخدمين المتصلين، الذين توصلوا إلى إجماع قبل تخزين أي بيانات في قاعدة البيانات.











المثال الأكثر شيوعًا على blockchain العام هو Bitcoin. تتيح العملة الرقمية للمستخدمين استخدام منصة لإجراء المعاملات بينهم مباشرة. ثانيا: بلوكشين خاص: في blockchain الخاص، تتحكم مؤسسة واحدة في إذن كتابة البيانات وإرسالها واستلامها.











تُستخدم البلوكشين الخاصة عادةً داخل مؤسسة مع السماح لعدد قليل فقط من المستخدمين المحددين بالوصول إليها وتنفيذ المعاملات.











تتمتع المنظمة المسيطرة بالقدرة على تغيير قواعد blockchain الخاصة وقد ترفض أيضًا المعاملات بناءً على القواعد واللوائح المعمول بها، مثال على ذلك هو blockchain الذي تم نشره بواسطة شركة للتعاون مع الأقسام الأخرى أو عدد قليل من المشاركين المصرح لهم. ثالثا: بلوكشين كونسورتيوم: يمكن اعتبار اتحاد blockchain، الذي يُطلق عليه أيضًا blockchain المصرح به، كنموذج هجين بين الثقة المنخفضة التي تقدمها blockchains العامة.











بدلًا من السماح لأي مستخدم بالمشاركة في التحقق من عملية المعاملة أو على الجانب الآخر فقط السماح لشركة واحدة بالسيطرة الكاملة، في اتحاد blockchain ، يتم تحديد عدد قليل من الأطراف المحددة مسبقًا.











يسمح فقط لعدد محدود من المستخدمين بالإذن بالمشاركة في عملية الإجماع. على سبيل المثال، تخيل مجموعة أو شبكة من عشرة بنوك، كل منها متصل بشبكة blockchain. في هذا المثال، يمكننا أن نتخيل أنه لكي تكون الكتلة صالحة، يجب أن توافق سبعة من البنوك العشرة.









على الرغم من وجود درجة معينة من المركزية في هذه البنية، يمكن للمستخدمين منح أذونات القراءة أو الكتابة إلى مستخدمين آخرين.











وهذا يؤدي إلى التصميم اللامركزي جزئيًا للكتل المتسلسلة، على غرار البلوكشين الخاص، تحافظ البلوكشين الكونسورتيوم على خصوصية البيانات، دون توحيد السلطة داخل مؤسسة واحدة. مثال على ذلك Marco Polo وهي مبادرة مصرفية لتمويل التجارة مدعومة بتقنية blockchain R3.









تكون المعلومات الخاصة blockchain مرئية للجميع، غالبًا ما يعتقد الناس أن جميع معلوماتهم وتفاصيل المعاملات المنشورة على blockchain عامة، بناءً على حقيقة أن دفتر الأستاذ الموزع عام. هذا غير صحيح.











على الرغم من أن الرؤية تعتمد على حالات الاستخدام المختلفة والتكنولوجيا المستخدمة. تضييق النطاق على هذا السؤال - بالنسبة للأعمال التجارية، تكون جميع المعاملات خاصة ومرئية فقط مع الأذونات المناسبة. لا تعني الشركة التي تستفيد من blockchain لتوزيع البيانات على مورديها أن منافسيها يمكنهم رؤية موردية أو ما يشترونه.











ولا يمكن للموردين رؤية بيانات الموردين الآخرين. كل شيء خاص وآمن ولا يرى الموردون سوى البيانات التي أذن لهم المشتري برؤيتها.











في حين أنه يمكن إتاحة بعض معلومات المعاملات للجمهور، فإن ما يتم تخزينه في دفتر الأستاذ الموزع ليس أكثر من مقدار المعاملة والتجزئة. التجزئة عبارة عن رمز تم إنشاؤه عن طريق تشغيل تفاصيل المعاملة الفعلية من خلال طريقة تشفير. لذلك ، من المستحيل الوصول إلى مزيد من المعلومات حول المعاملة.









ويعتقد أن العقود الذكية هي وثائق قانونية، علميا مصطلح العقد الذكي مضلل. فهي ليست "ذكية" ولا "عقد" يفسر عادة على أنها وثيقة قانونية ولكن للتسهيل نستخدم مفهوم العقد الذكى.











العقود الذكية، التي تم تقديمها لأول مرة كمصطلح من قبل باحث التشفير Nick Szabo في عام 1994، هي في الأساس نصوص أو أكواد برمجية كتبها المطورون وتم نشرها على blockchain. يتم كتابتها كتعليمات معاملات عادة ما يتم تشغيلها بواسطة الأحداث. على سبيل المثال، إذا وصلت البضائع إلى مستودع هذا العميل بحلول هذا التاريخ، فقم بتحرير الدفع إلى المورد. وبالتالي، يمكن تلقائيًا من خلال الشركات التي تقوم بتحديث الشحنات والإيصالات أن تؤدي العقود الذكية المهام تلقائيًا. وهذا يلغي الحاجة إلى إدارة عمليات الأعمال اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا والمكلفة.











العقد الذكي هو برنامج رقمي يقوم بأتمتة تنفيذ منطق الأعمال والالتزامات والاتفاقيات. يمكن استخدام العقد الذكي لتمثيل أي شيء تقريبًا - إيصال مستودع إلكتروني، وسند، وفاتورة، ووحدة كهرباء، ووحدة عملة، وعقد آجل، وحصة من المخاطر، وغير ذلك الكثير.















يمكن إنشاء هذه الأصول الفريدة المشفرة وتداولها وتسويتها في الوقت الفعلي من قبل المستخدمين على الشبكة. يمكن كتابة كل عقد ذكي ليشمل أي نوع من منطق الأعمال تقريبًا. يمكن فرض منطق الأعمال هذا تلقائيًا وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية. عند حدوث المدخلات، يستجيب العقد بتنفيذ أي نوع من الالتزامات أو الشروط التي يفرضها منطق العقد.











قد يؤدي تنسيق GPS الذي يشير إلى وصول سفينة إلى الميناء الصحيح إلى الدفع تلقائيًا إلى بائع البضائع التي تحملها تلك السفينة. يمكن أن يؤدي إدخال السعر الحالي لسلعة معينة إلى تشغيل العقد الذكي لبيع خيار على تلك السلعة. يمكن أن ينشئ توقيع المشتري على فاتورة التزامًا بالدفع يتم تنفيذه تلقائيًا في التاريخ المحدد إذا ومتى تم استيفاء الشروط الأخرى.











يمكن لآلة البيع أن تدفع للطائرة بدون طيار التي تعيد تخزينها عند الانتهاء من إعادة التخزين وبناءً على المخزون الذي تم تخزينه به، تم نقل الضمان إلى الدائن عند حدوث التقصير كما تم استلامه في نظام إيداع المحكمة. كما ذكرنا سابقًا، لا تعد العقود الذكية عادةً اتفاقيات قانونية. ومع ذلك، يمكنهم تنفيذ الشروط بناءً على اتفاقيات سابقة أو منفصلة بين الأطراف.











بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الاتفاقيات القانونية تميل إلى اتباع تنسيق منطقي مثل if-this- then-that، على غرار الكود، يمكن استبدال الاتفاقيات الورقية ببرامج تعتمد على الكمبيوتر والتي تنفذ تلقائيًا شروط العقد. لذلك، تلعب العقود الذكية دورًا مهمًا في تشغيل نماذج blockchain على وجه التحديد حيث يمكن أتمتة العمليات بين الأطراف المختلفة باستخدام القواعد الآلية، والعقود الذكية المضمنة، وبالتالي تحقيق النوايا التعاقدية للأطراف بسرعة ووضوح وكفاءة.