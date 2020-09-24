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محافظات

محافظ الدقهلية: تواصل جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي للبناء المخالف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  تواصل جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء فى تنفيذ الكتاب الدورى الذى تم تعميمه على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتنسيق مع مديرية الزراعه ، والادارات والجمعيات الزراعيه التابعه للتصدى الفورى لايه محالات مستجده للبناء المخالف على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لها وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين واحالتهم الى النيابة العسكرية.

وقال المحافظ في تصريحات الخميس، إنه تم التوجيه للتنسيق مع مأمورى الاقسام وجميع المسئولين بمختلف المستويات الوظيفية لهم بالتعاون الكامل والفورى فى رصد ايه محاولات للبناء بالمخالفة والازالة الفورية لها.

وفى هذا السياق فقد رصدت الوحده المحلية لمركز ومدينه ميت غمر احدى محاولات التعدى المستجده على الارض الزراعية، وذلك بالشروع فى اقامة " جمالون" على الارض الزراعية بزمام الوحده المحلية بقرية بشلا، وتم على الفور اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والازالة الفورية للتعدى المشار اليه.

كما تواصلت الجهود فى رصد مخالفات البناء ففى مركز ومدينه السنبلاوين تم رصد احد المبانى السكنية به سده خشبية وعروض خشبية بالدور الرابع علوى بقرية ميت غراب وتم على الفور اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والاداريه حيال المخالفه وازاله وفك السدة الخشبيه المشار اليها .

وقد اكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصه على تطبيق القانونيه بكل الحزم والحسم حيال ايه محاولات جديده للتعدي على اراضى الدولة او البناء بالمخالفة للقانون.
محافظ الدقهلية: تواصل جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي للبناء المخالف
محافظ الدقهلية: تواصل جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي للبناء المخالف
محافظ الدقهلية: تواصل جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي للبناء المخالف
محافظ الدقهلية: تواصل جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي للبناء المخالف
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