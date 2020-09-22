محافظ الدقهلية يجرى التحاليل اللازمة ضمن مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء أعضاء فريق العمل القائمين على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، والتى تتم حاليا على مستوى محافظات مصر ، وذلك لفحص وعلاج الامراض المزمنة لجموع المواطنين بأنحاء الجمهورية ، لفحص العاملين بديوان عام المحافظة.





وتابع المحافظ، خلال اللقاء اعمال المبادرة، والتى تتم من خلال فرق عمل طبية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، بنطاق المحافظة لفحص العاملين وعمل التحاليل اللازم لمرض الضغط والسكر ، باعتبارهما من الأمراض المزمنة، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة بجميع المنشآت والمصالح بنطاق المحافظة، لتحقق المبادرة أهدافها المرجوة.





فيما اجرى فريق العمل الطبى بالمبادرة التحاليل الطبية اللازمة لمحافظ الدقهلية ، حيث أشاد المحافظ بالجهود المتميزة لمديرية الصحة وجميع العاملين بها من الأطباء وهيئات التمريض والفنيين والعمال خاصه فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للمبادرات الرئاسية حرصا على صحه المواطنين.





وقد وجه محافظ الدقهلية ، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة لقيام جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.



من جانبه ، أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة يتم تنفيذها بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بالدقهلية ، منذ يوم الجمعة 18 سبتمبر الجارى وحتى 13 ديسمبر القادم ، وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري وعمل التوعية الصحية للمواطنين.