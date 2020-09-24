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رياضة

أغادر مرفوع الرأس.. سواريز يودع برشلونة بالدموع بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:58 م
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد السعيد
ودع الأوجوروياني لويس سواريز، جماهير نادي برشلونة واللاعبين وجميع العاملين بالنادي، خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر البلوجرانا اليوم، الخميس.


كان نادي برشلونة، أعلن مساء أمس، الأربعاء، رحيل لويس سواريز رسميا، إلى صفوف أتلتيكو مدريد.


وقال لويس سواريز باكيا خلال مؤتمر وداعه: "لا أعرف ماذا أقول، سأفتقد جميع أصدقائي في برشلونة، الذين جلعوني سعيدا دائما، لعبت هنا بجوار أفضل لاعبين في التاريخ".


وأضاف: "قبل أن آتي إلى هنا لم أكن أحلم ببرشلونة إلا في البلاي ستيشن، لدي العديد من الذكريات مع هذا النادي، أريد أن أشكر الجميع في برشلونة على الطريقة التي تعاملوا معي بها، لأن هذا ليس أمرا سهلا أن تأتي إلى برشلونة وتحقق حلمك، عندما تكون هنا يجب أن تكون في كامل مستواك، بالنسبة لي حاول أن أقدم كل ما لدي مع الفريق، الآن أغادر وأنا مرفوع الرأس".


وتابع: "عندما جئت إلى برشلونة قالوا لي انتبه من ميسي، إنه يحب الأفضل لنفسه فقط، لكن هذا كان غير صحيحا، لقد قدمنا كل ما نستطيع فعله للنادي سويا".


واستطرد: "ميسي تفاجأ بقرار رحيلي عن برشلونة، سيكون أمرا غريبا اللعب ضده، لكن سبق وأن واجهته مع الأوروجواي ضد الأرجنتين".


وأوضح: "كنت أتوقع أن يتم الاستغناء عني مع مجيء كومان وهو ما حدث، تقبلت قراره، وتدريب مع الفريق، حتى حسمت مستقبلي".


وأكد سواريز: "أكثر شيء نادم عليه، هو خوض العديد من المباريات وأنا مصاب".


وعن مواجهته القادمة مع أتلتيكو مدريد أمام برشلونة: "لم أحاول أن أستوعب الوداع بعد، فكيف أتخيل اللعب ضد أصدقائي، لكن على أي حال سأحاول تقديم مباراة جيدة".
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