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أخبار العالم

كاتب روسي يرشح بوتين لنيل جائزة نوبل.. والكرملين يعلق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:54 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الكرملين تعليقه على قيام الكاتب الروسي سيرجي كومكوف اليوم الخميس، بترشيح الرئيس فلاديمير بوتين لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2021.


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المبادرة في هذه المسألة تعود إلى الكاتب الذي رشح الرئيس وليس إلى الكرملين.

وأشار بيسكوف إلى أن شخصيات مختلفة ترشح لنيل هذه الجائزة، قائلا: "هناك إجراءات محددة للنظر في طلبات الترشيح، وإذا تم اتخاذ هذا القرار فإنه سيكون أمرا جيدا، وإذا لم يحدث ذلك فلا بأس أيضا".

وكان كومكوف، أعلن أثناء مؤتمر صحفي، أنه بعث بطلب الترشيح إلى لجنة نوبل في أوسلو في التاسع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الطلب وصل العاصمة النرويجية في اليوم اللاحق ووقع عليه أحد المسؤولين المعنيين في اللجنة.

وقال الكاتب إن خطوته دفعت الولايات المتحدة إلى ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل الجائزة أيضا، على الرغم من أن ترشيح ترامب لأول مرة جاء في التاسع من سبتمبر من قبل النائب في البرلمان النرويجي عن حزب التقدم اليميني، كريستيان تيبرينج جيدي.

وندد كومكوف بترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، قائلا إن هذه الخطوة جاءت "على خلفية شيء مبهم".

ولم يكشف الكاتب عن الإنجازات المحددة التي يستند إليها قراره ترشيح بوتين.
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