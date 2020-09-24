AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي: الانتهاء من الأرقام القومية للعقارات قبل نهاية 2021

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مد مدة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء شهر آخر حتى نهاية أكتوبر المقبل.


وقال إنه تم متابعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقدم بالشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.


وقال  إن الاداء المالي آخر شهرين أفضل من نفس الشهرين من عام ٢٠١٩ رغم عدم وجود كورونا في ٢٠١٩ 


وقال إن ذلك يؤكد ثقة العالم أجمع في قوة الاقتصاد المصري وأن مصر من الدول القليلة اللي استطاعت تؤدي أداء قويا.

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي  أن الحكومة تعمل على قرار ان يكون لكل عقار رقم قومي لافتا انه سيتم الانتهاء من هذه القرار  قبل نهاية ٢٠٢١، مضيفا انه سيكون هناك اشتراطات خاصة في البناء وخاصة في الريف المصري لافتا ان كل اشتراطات البناء الجديد سيتم الاعلان عنها قبل نهاية سريان قرار وقف البناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي: مبنهدمش بيوت فيها ناس.. وهذه فوائد تصالح مخالفات البناء للمواطن .. ويؤكد: قدم أي ورق ومتخافش اللي جاي كله سليم

18 مليار جنيه خسائر البناء المخالف.. رئيس الوزراء: لن نسمح بأي بناء عشوائي في الدولة بعد اليوم

مخالفات البناء.. تفاصيل استخراج الرقم القومي والشهادة لكل شقة

مدبولي: من يرفضون التصالح يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية

مدبولي: عدد الطلبات المقدمة للتصالح ليس متوافقا مع المخالفات الموجودة.. ولكل وحدة سكنية سيصدر لها شهادة برقم قومي

بشرط واحد.. النواب يطالب الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

آخر أيام الصيفية.. رانيا يوسف بإطلالة جريئة من أمام البحر

علامات رضا الله عن العبد

جنازة عسكرية لشهيد الواجب رئيس مباحث طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

مكافاة الدوري.. تعرف على سر تواجد وكيل فايلر في الأهلي

حفاظا على الرقعة الزراعية.. مدبولي: اشتراطات بناء موحدة لكل قرى مصر قريبًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور