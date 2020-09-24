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تعليم

تنفيذ 19 مشروع طرق وأبنية تعليمية بالزقازيق بتكلفة 1.096 مليار جنيه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:30 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.


أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للإنتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و 106 ملايين جنيه منهم 19 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعي الطرق والكباري والأبنية التعليمية بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة بلغت مليارًا و96 مليونًا و800 ألف جنيه.

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أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة بلغت 968 مليون و 900 ألف جنيه بمركز ومدينة الزقازيق شملت تلك المشروعات إزدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين بطول 37.5 كم وبتكلفة 813 مليون جنيه،  وإستكمال طريق أبو الأخضر/ العلاقمة ( القطاع الأول) بطول7 كم وبتكلفة 55 مليون و 900 ألف جنيه، وكذلك إنشاء نفق ميدان عرابي بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق بتكلفة 100 مليون جنيه وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفتح الطريق أمام السيارات وعبور المواطنين.


وفي قطاع الأبنية التعليمية ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين أكد محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 16 مشروع بتكلفة 127 مليونا و 900 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية للغات لإضافة 57 فصل وإنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية للغات لإضافة 57 فصلا وبتكلفة 24 مليونا و 700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الزنكلون الثانوية لإضافة 12 فصلا وبتكلفة 3 ملايين و 600 ألف جنيه،   وإنشاء جديد لمدرسة منصور سالم الزنفلي الرسمية للغات لإضافة 14 فصلا وبتكلفة 9 ملايين جنيه،  وإنشاء جديد لمدرسة زين العابدين الإبتدائية لإضافة 16 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و 500 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة عبد الرحمن كريم للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و 800 ألف جنيه،  وإنشاء جديد لمدرسة الشيخ رأفت إبراهيم الإعدادية لإضافة 15 فصلا وبتكلفة 6 ملايين  و 100 ألف جنيه،  وإنشاء جديد لمدرسة النكارية الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 6 ملايين  و 400 ألف جنيه.


أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمركز تدريب المعلمين بتكلفة 7 ملايين  جنيه، وانشاء جديد لمبني مخازن التربية والتعليم بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه، واحلال كلي لمدرسة نشوه للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصلا وبتكلفة 5 ملايين  و 800 ألف جنيه،  وإنشاء جديد لمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق لإضافة 28 فصل وبتكلفة 30 مليون جنيه، واحلال جزئي لمدرسة بردين الإعدادية المشتركة لتطوير 17 فصلا وبتكلفة 4 ملايين  و 500 ألف جنيه،  وأعمال توسعة 12 فصلا بمدرسة اولاد وافي للتعليم الأساسي بقرية الشبانات بتكلفة 3 ملايين  و 600 ألف جنيه،  وأعمال توسعة 4 فصول بمدرسة بهنباي الثانوية بتكلفة 3 ملايين  و 400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصل بمدرسة الحرية الإبتدائية بتكلفة مليون و 500 ألف جنيه.

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