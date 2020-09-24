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رياضة

بعد أنباء عن رحيله من الأهلي.. #فايلر يتصدر تويتر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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منار نور
اشترط السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الحصول على مكافأة الفوز ببطولة الدورى العام كاملة، والمقدرة براتب شهرين، بحيث يحصل على 400 ألف دولار فى ظل حصوله على 200 ألف دولار شهريًا.


وأكدت إدارة الأهلى للمدرب السويسرى أن صرف المكافآت فى النادى يكون فى نهاية الموسم وليس بعد الفوز بالمباريات مباشرة، إلا أن فايلر وضع هذا البند شرطًا أساسيًا للموافقة على ترحيل بند الفسخ فى عقده لمدة شهر.


وبدأت إدارة الأهلى وضع سيناريو تحسبًا لرحيل فايلر وهو ضم محمد يوسف للجهاز تمهيدًا لتوليه المسئولية فى ظل تعذر إقالة فايلر قبل يوم 1 أكتوبر لعدم تحمل الشرط الجزائى، فى الوقت الذى لن يقدم فايلر على هذه الخطوة قبل هذا التاريخ أيضًا لنفس السبب.


ويعقد فايلر جلسة جديدة مع إدارة الأهلى اليوم ستشهد وضع النقاط فوق الحروف، إما برحيل المدرب نهائيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وإما استمراره حتى نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا على أن يرحل بعد انتهاء البطولة مباشرة.


ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #فايلر، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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