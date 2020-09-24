AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض تؤيد عقوبة السجن 10 سنوات للضابط المتهم بقتل مواطن في مطاردة بالمنيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا على الحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بمركز مغاغة بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب سيارة كان يستقلها فأحدث به إصابات دون أن يقصد قتله، وقيامه بالتزوير في محضر الاستدلال.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، حكمها حضوريا بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمركز مغاغة عام 2013.

 

 وكشفت التحقيقات  قيام المتهم "محمود عبد الهادي بنيوه لطيف "ضابط شرطة بوزارة الداخلية، وتابع لمديرية أمن المنيا وكان يخدم في الحادث بمركز شرطة مغاغة بضرب المواطن "بيرم عبد الله محمد مرزوق "عمدا" بأن قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولم يقصد من ذلك قتله؛ ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك لمحاولة المتهم أثناء أداء عمله استيقاف المجني في أحد الأكمنة بمركز مغاغة للتحقق من شخصيته ومن معه وتفتيش السيارة، الذي فر بالسيارة هاربا ومن معه.


Advertisements

ترشيحاتنا

الفيضان يقترب.. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية

شاهد.. جنازة عسكرية مهيبة للعقيد عمرو عبد المنعم شهيد هروب سجن طرة

كل عام وأنت نور عيني.. أحلام توجه رسالها لـ زوجها بعيد ميلاده

رقم قومي لكل عقار.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين

رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر

بعد اقتراب رحيل فايلر عن الأهلي.. 5 لاعبين ينتظرون الفرح في القلعة الحمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل