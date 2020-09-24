النقض تؤيد عقوبة السجن 10 سنوات للضابط المتهم بقتل مواطن في مطاردة بالمنيا

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا على الحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات، لاتهامه بقتل مواطن بمركز مغاغة بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب سيارة كان يستقلها فأحدث به إصابات دون أن يقصد قتله، وقيامه بالتزوير في محضر الاستدلال.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، حكمها حضوريا بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمركز مغاغة عام 2013.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "محمود عبد الهادي بنيوه لطيف "ضابط شرطة بوزارة الداخلية، وتابع لمديرية أمن المنيا وكان يخدم في الحادث بمركز شرطة مغاغة بضرب المواطن "بيرم عبد الله محمد مرزوق "عمدا" بأن قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، ولم يقصد من ذلك قتله؛ ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك لمحاولة المتهم أثناء أداء عمله استيقاف المجني في أحد الأكمنة بمركز مغاغة للتحقق من شخصيته ومن معه وتفتيش السيارة، الذي فر بالسيارة هاربا ومن معه.