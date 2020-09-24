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رياضة

انتهاء اجتماع الأزمة.. علاقة الاهلي وفايلر تصل لطريق مسدود

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:02 م
فايلر والخطيب
فايلر والخطيب
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القسم الرياضي
أكدت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع وكيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر قد انتهي منذ قليل فى مقر النادى بالجزيرة.

وأضاف المصدر أن الاجتماع انتهى دون جديد وتمسك كل طرف برأيه.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول كرة القدم بالنادي الأهلي بالحصول على مكافآت الدورى والتى تصل الي 460 ألف دولار "راتب شهرين " .


كما تمسك السويسري بالسفر أول اكتوبر في إجازة رسمية تنتهي في 10 من الشهر ذاته علي ان يعود ليقود الفريق في دورى ابطال افريقيا وبعدها يرحل بشكل رسمي.


وأكمل المصدر أن لجنة التخطيط حاولت إقناع المدرب عبر وكيله بالبقاء حتى نهاية الموسم او تعديل بنود عقده يضمن عودته من الاجازة لقيادة الفريق في البطولة الافريقية.

واكدت اللجنة لوكيله التزامها الكامل بكافة المستحقات خاصة مكافأة الدوري والتى يتم صرفها في نهاية الموسم وهو عرف متبع في الاهلى ولا يجوز تغييره في الوقت الحالي.

وقالت المصادر إن العلاقة بين الاهلي وفايلر وصلت لطريق مسدود وقد يكون هناك قرار خلال ساعات برحيل المدرب.
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