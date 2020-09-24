تشكيل الجونة لمواجهة أسوان

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أسوان في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.





ويضم التشكيل الأساسي كلا من:





إسلام طارق، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرچ اكا، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، عمرو عبد الفتاح «عموري».





وعلى مقاعد البدلاء كل من:



