AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الجونة لمواجهة أسوان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:00 م
تشكيل الجونة
تشكيل الجونة
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أسوان في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلا من:

إسلام طارق، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرچ اكا، أحمد حمدي، آلان تشيامابادي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا، عمرو عبد الفتاح «عموري».

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، محمد محسن «ليلة»، أحمد مجدي، إسلام رشدي، أحمد ريان، جوناثان نجويم، محمد ناجي «جدو»، خالد صبحي، محمود شبراوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد ريان يقود هجوم الجونة لمواجهة مصر للمقاصة

ننشر تشكيل الجونة لمواجهة نادي مصر

تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

الجونة يعلن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب

الدوري المصري.. الجونة يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف في الشوط الأول

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة إنبي

ترشيحاتنا

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

جنازة عسكرية لشهيد الواجب رئيس مباحث طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

فيديوجراف| تعرف على الفئات المسموح لها بأداء العمرة

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن نوع خضار ممنوع عن مرضى الضغط المرتفع

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها