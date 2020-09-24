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أخبار البلد

البابا تواضروس: أثق في وصول مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان لحل يرضي الجميع

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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سامح سلام
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر، لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدمًا نحو الحل الملائم للجميع.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال استقباله للسفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى زيارته الطيبة لإثيوبيا وعلاقة المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك أبونا متياس بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية.

ونوه البابا تواضروس الثاين إلى أهمية الدور الذي يقوم به سفير الدولة لتقوية العلاقات بين البلدين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد عقد أمس اجتماعه الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة وعدد من أبناء الكنيسة.
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