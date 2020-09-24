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بكري: طلبات التصالح أظهرت أخطاء الوحدات المحلية.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:21 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري ان الجميع يدرك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يريد ان يضع حدا لمخالفات حدثت منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن القانون جاء لتحقيق مصالحات لم توجدها قوانين سابقة.


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد: "أكدنا مرارا اننا مع الشعب والمواطنين واذا حدثت اخطاء من ممارسات حكومية يجب أن نؤكد عليها.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن القضية المهمة في الأيدي المرتعشة، مؤكدا أنه تم تنفيذ القانون بشكل خاطئ وظهرت اخطاء بعد ان أكد عدد من المواطنين تقدموا بطلبات التصالح أن الوحدات المحلية لا تقوم بدورها في ذلك.

وأشار بكري إلى أن الايدى الفاسدة تحاول ان تقنن الخطأ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة تطبيق القانون بشكل سليم وجيد وأن يكون هناك آلية لتنفيذه.

وأردف مقدم برنامج حقائق وأسرار: اننا دولة قانون من 7000 سنة.. والأهم تطبيقه على الجميع.. منطبقهوش على الغلابة وتسيب الفاسدين".
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