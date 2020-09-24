فايلر & كارتيرون .. الديك يرحل عن الزمالك بحثا عن المال.. ورينيه يتخلى عن الأهلي بسبب المدام

وقدم الخطيب عدة عروض للمدرب السويسري لاستمراره في تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الإفريقية منها السماح له بالسفر اليوم أو غدا والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادي إلا أنه رفض جميع العروض.