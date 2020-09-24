فايلر & كارتيرون .. الديك يرحل عن الزمالك بحثا عن المال.. ورينيه يتخلى عن الأهلي بسبب المدام

شهدت الآونة الأخيرة أزمة عنيفة هزت عرش قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد رحيل المدربين الأجنبيين عن تدريب الفريق الأول قبل الدخول فى معترك مباراتي نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوى ومواطنه الرجاء.
الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ أصاب أصحاب الرداء الأبيض بهزة عنيفة لاسيما وأن الفريق شهد استقرارا فنيا تحت قيادته ونجح فى حصد لقبين فى 6 أيام فى السوبر الإفريقي على حساب نادى الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب غريمه التقليدى النادي الأهلي.
السويسرى رينيه فايلر تخلى عن الأهلي من أجل عيون المدام رغم أن مسئولى القلعة الحمراء تعاقدوا معه ولم يكن يملك سيرة ذاتية كبيرة ونجح فى قيادة المارد الأحمر للفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم نيل لقب الدورى الممتاز رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.
صدى البلد يسلط الضوء على رحيل الثنائى فى الأهلي والزمالك قبل مباراتي نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا.
رحيل الديك الفرنسي عن الزمالك
فسخ باتريس كارتيرون عقده مع نادي الزمالك يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 250 ألف دولار.
وعقد المدرب الفرنسي جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء جرت خلالها محاولات من أجل الإبقاء على خدماته حتى بعد مباراتي نصف نهائى دورى ابطال افريقيا أمام الرجاء المغربي إلا أنها باءت بالفشل وذلك فى مقطع فيديو تم بثه لاحقا.
ونشر المدرب الفرنسي عقب ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنادي التعاون السعودي قائلا:" مهمة جديدة.. أتمنى النجاح".
كارتيرون يرحل الى السعودية
أعلن نادي التعاون توقيعه عقدا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عقب رحيله عن نادي الزمالك مباشرة ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.
وتضمن عقد الفرنسي كارتيرون لتدريب نادى التعاون السعودي حصوله على راتب شهرى بقيمة 400 ألف دولار وخسر الفريق السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي مباراتين فى دورى ابطال آسيا ويتذيل المجموعة.
التعاقد مع البرتغالى باتشيكو
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التعاقد مع البرتغالى جيمي باتشيكو خلفا لباتريس كارتيرون عبر فيديو بثته قناة النادي التليفزيونية.
وقال مرتضى: "باتشيكو سيصل للزمالك خلال ساعات وتعاقده سيبدأ من يوم 25 من الشهر الجاري واللجنة الفنية وافقت على اختيار باتشيكو وتم الاتفاق معه وسيأتي لمصر رفقة ثلاثة مساعدين.
فايلر والمدام
طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى خلال أزمة فيروس كورونا استطلاع رأي أسرته وزوجته فى بقائه مع القلعة الحمراء رغم الاتفاق المبدئى بين مسئولى النادى الاهلى والسويسرى رينيه فايلر حول التجديد لمدة موسم إلا أن المدرب السويسرى طلب الانتظار لحين معرفة رأى أسرته وزوجته.
وسافر المدرب السويسرى عبر الغردقة الى مسقط رأسه وبعد مشاورات مع زوجته عاد مجددا إلى القاهرة وقام بتجديد عقده لتدريب النادي الأهلي.
ظروف أسرية
قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن هناك تفاصيل جديدة في أزمة رحيل فايلر، موكدًا أنه إذا رحل عن الأهلي سيرحل لظروف أسرية وخوفًا من كورونا، خصوصًا وأن مساعده مازال مصابا بالفيروس وعينته هو وعلي لطفي إيجابية.
وأكد شوبير أن الأهلي يريد بقاء فايلر رغم وجود بند واتفاق مع المدرب يمنحه حق الرحيل في شهر أكتوبر المقبل، مشددًا على أن رحيل فايلر لن يكون لسبب مادي، ولكن لظروف أسرية.
فايلر والرحيل
وصلت المفاوضات بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط بالنادي مع أحمد يحيى وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى طريق مسدود، حيث رفض المدرب السويسري جميع محاولات الأهلي في الإبقاء عليه.
ورفض فايلر الاجتماع مع إدارة النادي وغادر بعد نهاية التدريب تاركًا المفاوضات في يد وكيل أعماله مما أثار غضب الخطيب ولجنة التخطيط.
وقدم الخطيب عدة عروض للمدرب السويسري لاستمراره في تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الإفريقية منها السماح له بالسفر اليوم أو غدا والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادي إلا أنه رفض جميع العروض.