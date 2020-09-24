مجلس المقاصة: ندعم عاشور واللاعبين ولا نتفاوض مع أي مدرب

حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على حضور تدريب فريق الكرة الأخير بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها غدا في إطار الجولة الـ 29 للدوري، وحرص عدد كبير من أعضاء مجلس المقاصة علي حضور المران ودعم علي عاشور وجهازه بكل قوة.
وعقد محمد عبد السلام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي عاشور المدير الفني، وأكد خلال الجلسة على دعمه الكامل للجهاز الفني وللمدير الفني علي عاشور باعتباره أحد الكوادر التدريبية المميزة داخل نادي مصر المقاصة.
وأكد عبد السلام ثقته في عاشور وجهازه ومنحه كل الصلاحيات في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بالتركيز في المباريات وعدم الانشغال بالأنباء المتداولة عن تفاوض النادي مع مدرب جديد.
وطالب رئيس المقاصة لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد لديهم لمواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة بالدوري، والتقدم نحو المربع الذهبي للمسابقة.
من جانبه قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة إن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، مؤكدًا ثقة إدارة النادي في الجهاز الفني للفريق بقيادة علي عاشور ومعاونوه جمال عمر وأحمد حسام ومدرب الحراس رجب عويس، باعتبارهم من الخبرات والكوادر التدريبية المميزة بنادي المقاصة منذ سنوات طويلة ويعلمون قدرات اللاعبين جيدا وقادرون علي قيادة الفريق بنجاح في المرحلة المقبلة.
وأشار هويدي إلى أن الجهاز الفني لا يواجه أي مشكلة في التعرف على اللاعبين لان عاشور يقود ومعاونيه علي دراية بكل اللاعبين، وشدد على جاهزية الفريق لمباراة المقاولون العرب المقررة غدًا لتحقيق نتيجة طيبة.
وأوضح هويدي أنه لا صحة لما يتردد عن التعاقد مع مدير فني جديد، وشدد على أن النادي لم يتفاوض مع أي مدرب، معتبرًا هذه الأنباء محاولة للتأثير على معنويات الفريق وتركيز لاعبيه، واختتم حديثه بالتأكيد على ثقة مجلس الإدارة المطلقة في علي عاشور المدير الفني ومنحه الفرصة والصلاحية المطلقة في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.