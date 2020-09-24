مصطفى بكري: النائب محمد أبو العينين صاحب تاريخ برلماني مشرف لأكثر من 25 عاما | فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين قرر ان يرشح نفسه بانتخابات مجلس النواب واتخذ القرار كفردي مستقل حتى الآن ومن ثم سيخوض معركة انتخابية مهمة وخلفه تاريخ برلماني منذ أكثر من 25 عاما.
وأضاف بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه خلال الـ 6 شهور الماضية كان النائب محمد أبو العينين أول الحاضرين للمجلس وآخر من رحل، مشيرا إلى أن أداءه بالمجلس كان رفيع المستوى.
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وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن النائب محمد أبو العينين كان يطلع على كل القوانين والقضايا من أجل العمل على إقتراح كل الحلول لمشاكل المجتمع.
وأشار بكري إلى أنه يجب أن نحترم ارادة الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب يعلم جيدا إختياراته وعبر مراحل تاريخية مهمة كانت صعبة على الجميع.
وقال بكري: نريد انتخاب مجلس نواب يعبر عن الشعب بمعنى الكلمة وبه رأي ورأى اخر، وبه حزب أغلبية وأحزاب معارضة فالمعارض وطني والداعم وطني.