AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: النائب محمد أبو العينين صاحب تاريخ برلماني مشرف لأكثر من 25 عاما | فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:09 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين قرر ان يرشح نفسه بانتخابات مجلس النواب واتخذ القرار كفردي مستقل حتى الآن ومن ثم سيخوض معركة انتخابية مهمة وخلفه تاريخ برلماني منذ أكثر من 25 عاما.

وأضاف بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه خلال الـ 6 شهور الماضية كان النائب محمد أبو العينين أول الحاضرين للمجلس وآخر من رحل، مشيرا إلى أن أداءه بالمجلس كان رفيع المستوى.

أقرا أيضا

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن النائب محمد أبو العينين كان يطلع على كل القوانين والقضايا من أجل العمل على إقتراح كل الحلول لمشاكل المجتمع.


وأشار بكري إلى أنه يجب أن نحترم ارادة الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب يعلم جيدا إختياراته وعبر مراحل تاريخية مهمة كانت صعبة على الجميع.

وقال بكري: نريد انتخاب مجلس نواب يعبر عن الشعب بمعنى الكلمة وبه رأي ورأى اخر، وبه حزب أغلبية وأحزاب معارضة فالمعارض وطني والداعم وطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ.. بكرى ينفرد بنشر أسماء مرشحي مستقبل وطن على المقاعد الفردية.. فيديو

تعليقا على تزيين برج خليفة بعلم مصر.. بكري: من حق كل عربي حر الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.. فيديو

مصطفى بكري: مجلس الشيوخ مهمته كبيرة.. فيديو

النائب محمد أبو العينين يهنئ محمود بكري بعد فوزه بانتخابات الشيوخ.. فيديو

مصطفى بكري: البرلمان الجديد من أهم المجالس النيابية في مواجهة التحديات.. فيديو

ترشيحاتنا

بينهم نجل حلمي طولان| النيابة: الإنتربول أخطرنا بضبط 3 متهمين فى واقعة فندق فيرمونت

ليفربول يكتسح لينكولن بسباعية في كأس الرابطة الانجليزية

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%

ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي

بعد شائعات ارتباطها بـ معز مسعود .. 10 صور تكشف جمال سارة حورية

أطعمة وبهارات ترفع صغط الدم في لمح البصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية