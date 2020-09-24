مصطفى بكري يعلن عن أبرز الأسماء المرشحة لانتخابات النواب| فيديو

عرض الإعلامى مصطفى بكرى أسماء ابرز المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة والذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الأن.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، أعلنت سابقا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من يوم امس17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة في 14 ديسمبر 2020، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.
وتجرى الانتخابات على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، وفقا لتعديلات قانون مجلس النواب التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافق عليها البرلمان، منتصف يونيو الماضي.