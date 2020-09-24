بصورة مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يشعل إنستجرام

نشر الفنان أحمد العوضى صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد العوضى في الصورة بإطلالة رومانسية مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز في احدث ظهور لهما نالت اعجاب متابعيه.



وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".



مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020.

