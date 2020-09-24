AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة مع ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يشعل إنستجرام

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:22 م
العوضي وياسمين
العوضي وياسمين
Advertisements
محمد بدران

نشر الفنان أحمد  العوضى صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد  العوضى في الصورة بإطلالة رومانسية مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز في احدث ظهور لهما نالت اعجاب متابعيه.

وشارك أحمد  العوضى،  في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. 

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يقضي عطلته الصيفية.. والجمهور نفسنا نشوفك بتضحك

بـ كمامة سوداء ونار.. شاهد إطلالة غريبة لـ أحمد العوضي عبر إنستجرام

فيديو.. أحمد العوضي يمارس رياضة البوكس في الجيم

أحمد العوضي يواصل تدريبات البوكس.. فيديو

بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة

شاهد .. أحمد العوضي يلعب ملاكمة في وجود ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يعلن عن أبرز الأسماء المرشحة لانتخابات النواب| فيديو

رقم قومي لكل عقار ومد فترة التصالح.. تعرف على أهم قرارات مجلس الوزراء| فيديو

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

فقد بصره بسبب كورونا .. طبيب يترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

البيان المتداول غير صحيح.. الأهلي: لم يصدر أي قرار عن قطاع الكرة حتى الآن

بعد إعلان شوبير رحيل فايلر.. جوزيه يتصدر تويتر ومغردون: عنده شخصية جبارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا