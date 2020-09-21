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فن

بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:07 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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مصطفى كرم
نشر الفنان احمد العوضي فيديو جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمارس رياضة الملاكمة.

وظهر احمد العوضي داخل حلبة ملاكمة وهو يتدرب مع مدربه بطريقة قاسية بإجراء بعض اللكمات القوية التي تساعده في التغلب على الخصم.


وشارك  أحمد العوضى،  في بطولة مسلسل الإختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".




مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.
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