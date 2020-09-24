AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جمعية الغاز: مصر ستصبح مركزا إقليميا للغاز.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:37 م
الطاقة في مصر
الطاقة في مصر
Advertisements
قسم التوك شو
قال المهندس خالد أبو بكر رئيس جمعية الغاز المصرية، إن التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط يسمح بترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين الدولية من الأمم المتحدة وإستغلال البنية التحتية لتلك الدول وخاصة مصر مما يعظم العائد الإقتصادي في إنتاج خطوط الغاز.     

وأكد أبو بكر خلال مداخلة عبر السكايب على قناة العربية، أن مصر قادرة على ان تكون عاصمة بيع الغاز للعالم كله بسبب المقومات المتوفرة مثل قناة السويس وخط بترول سوميد الذي يربط بين خليج السويس والبحر المتوسط وينقل يوميا 2 مليون برميل ومحطات الإسالة للغاز بدمياط وإدكو وخط الغاز العربي الذي يربط بين مصر والأردن وسوريا وخط غاز الشرق بين مصر وإسرائيل.    

وأضاف رئيس جمعية الغاز المصرية، أن مصر دولة سيادة وقادرة على حماية الإستثمارات والمستثمرين ولديها جيش قوي قادر على حماية المياة الأقليمية وحدودها، مشيرا إلى أن المطلوب من مصر أن تستغل العلاقات الخارجية وبناء أسس تعاون لصالح شعوب المنطقة ونشر الخبرة المصرية في الدول المجاورة.        

ونوه إلى أن صناعة الغاز أصبحت متطورة جدا خلال ال10 سنوات الفائتة أدي إلى تخفيض التكلفة في الصناعة و مرونة في حركة نقل الغاز وفيروس كورونا أدي إلى إنخفاض مؤقت لسعر الغاز عالميا أدي إلى الإعتماد على الغاز المسال في الطاقة في العالم والبنية التحتية لمصر تتيح سرعة نقل الغاز في تلك الفترة الزمنية ومن الممكن أن نجد مشروع محطة إسالة غاز مصرية على البحر الأحمر لتوفيره لدول آسيا.

وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي يحاول منذ سنوات التقليل من الإعتماد على الغاز الروسي لأسباب سياسية وأيدلوجية لذلك أوروبا متواجدة بقوة في منتدي شرق المتوسط خصوصا أن الغاز المسال من شرق المتوسط أرخص من الغاز الروسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خط أحمر جديد.. مصر تعترض على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.. والقاهرة: لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل

6 سنوات نجاح فى قطاع البترول .. مصر تحقق اكتفاء ذاتيا وتجذب استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار

وزير البترول الأسبق: منطقة شرق المتوسط بها 200 تريليون مكعب غاز

تقرير إيطالي: مصر مركز لتصدير الغاز والكهرباء للعالم وتقضي على أحلام تركيا وإثيوبيا

ترشيحاتنا

بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة منذ بداية انتشار وباء كورونا

إحنا ولاد مين.. توءم يبحثان عن أهلهما منذ 20 عاما.. فيديو

أحمد عبد القادر حمدي: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وتجربة التشيك أفادتني كثيرًا

بعد الأهلي والجنايني وعباس.. الأولمبية تتلقى شكوى جديدة ضد مرتضى منصور

محمود بدر: الهارب محمد علي "بودرجي" يرشد الإخوان لتخريب مصر

محذرا من الإساءة للكيان.. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية