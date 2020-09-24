رئيس جمعية الغاز: مصر ستصبح مركزا إقليميا للغاز.. فيديو

قال المهندس خالد أبو بكر رئيس جمعية الغاز المصرية، إن التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط يسمح بترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين الدولية من الأمم المتحدة وإستغلال البنية التحتية لتلك الدول وخاصة مصر مما يعظم العائد الإقتصادي في إنتاج خطوط الغاز.





وأكد أبو بكر خلال مداخلة عبر السكايب على قناة العربية، أن مصر قادرة على ان تكون عاصمة بيع الغاز للعالم كله بسبب المقومات المتوفرة مثل قناة السويس وخط بترول سوميد الذي يربط بين خليج السويس والبحر المتوسط وينقل يوميا 2 مليون برميل ومحطات الإسالة للغاز بدمياط وإدكو وخط الغاز العربي الذي يربط بين مصر والأردن وسوريا وخط غاز الشرق بين مصر وإسرائيل.





وأضاف رئيس جمعية الغاز المصرية، أن مصر دولة سيادة وقادرة على حماية الإستثمارات والمستثمرين ولديها جيش قوي قادر على حماية المياة الأقليمية وحدودها، مشيرا إلى أن المطلوب من مصر أن تستغل العلاقات الخارجية وبناء أسس تعاون لصالح شعوب المنطقة ونشر الخبرة المصرية في الدول المجاورة.





ونوه إلى أن صناعة الغاز أصبحت متطورة جدا خلال ال10 سنوات الفائتة أدي إلى تخفيض التكلفة في الصناعة و مرونة في حركة نقل الغاز وفيروس كورونا أدي إلى إنخفاض مؤقت لسعر الغاز عالميا أدي إلى الإعتماد على الغاز المسال في الطاقة في العالم والبنية التحتية لمصر تتيح سرعة نقل الغاز في تلك الفترة الزمنية ومن الممكن أن نجد مشروع محطة إسالة غاز مصرية على البحر الأحمر لتوفيره لدول آسيا.



