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أخبار العالم

إسرائيل تسجل أعلى معدل وفيات يومي بسبب كورونا منذ تفشي الوباء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليكون أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي الوباء في إسرائيل. 


وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إغلاق مطار بن جوريون الدولي بشكل كامل أمام الرحلات وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا وتزايد الإصابات بشكل قياسي خلال الآونة الأخيرة. 


وقالت وسائل إعلام عبرية إن إدارة المطار قررت إغلاقه بشكل كامل وإلغاء كافة الرحلات المحجوزة مسبقًا، مشيرة إلى أن المطار سيسمح فقط بدخول القادمين إلى إسرائيل ووضعهم في الحجر الصحي.


وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالإغلاق الشامل للبلاد والذي يشمل إغلاق مرافق اقتصادية هامة بما في ذلك البنوك.


وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات، بواقع 6861 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.


وارتفعت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 200 ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح حوالي 1300 شخص حتى الآن.
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