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رئيس مصلحة الري: فيضان النيل خير جاي للمصريين والقرى لن تتضرر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:50 م
فيضان النيل
فيضان النيل
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عبد الخالق صلاح
أكد عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، أن الفيضان الحالي وارتفاع منسوب مياه نهر النيل في بعض المحافظات بدأ في أول أغسطس وينتهى تقريبا في نهاية أكتوبر، قائلا: "الفيضان ده خير جاي لمصر والشعب المصري وساعات بيجي متأخر لكن السنة دي في اغسطس بدأ ويظهر أن الفيضان عالى وكويس".

وأوضح رئيس مصلحة الري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن فوائد الفيضان كثيرة جدا وأهمها أنها ستساعد في غسل فرع رشيد من التلوث التي إليه من مصادر التلوث، كما أشار إلى أن القرى المصرية لن تتضرر من الفيضان الحالي ولن تكون هناك خسائر.

وأضاف أن الفيضان يختلف من عام لآخر، فقد يكون منخفضا أو متوسطا أو شديد الخطورة، وأشار إلى أن اللجنة العليا لإيراد النهر تنعقد قبل موعد الفيضان بشهر لمتابعة المياه التي تصل السد العالى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه من جراء فيضان النيل، مشيرا إلى أن هذه الأراضي مخالفة.
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