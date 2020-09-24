وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة.. فيديو

جماعات الفتنة والضلال لا تعرف الا الهدم مؤكدا أن من اهم سماتها هي عدم المصداقية والسعي نحو نشر الشائعات لكن المعركة مع اهل الشر لم تنته ومستمرة. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن





وأضاف جمعة خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم حمدي رزق، أن الجماعات الإرهابية بخلاياها النائمة يجب ان ننتبه لها مشيرا إلى أن هناك قيادات تنظيمية لتلك الجماعات وعملوا على التخفي والعمل السري واستطاعوا استقطاب المأحورين في صفوفهم.





وتابع وزير الأوقاف أنه يجب أن يستمر الوعي موجودا لدى المواطنين مؤكدا أنه واهم من يظن أن المعركة مع تلك الجماعات قد انتهت فالدولة المصرية تحارب تلك الجماعات والشائعات التي دائما ما تطلقها.





وأشار جمعة إلى أنه في ظل أحداث فيروس كورونا التي حدثت استمعنا إلى الرأي الطبي والعلمي عندما اتخذنا قرارا بغلق دور العبادة مؤكدا أنه لو اتخذنا الرأي الفقهي فقط كان سيكون خطأ.



