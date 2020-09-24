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وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:59 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف الا الهدم مؤكدا أن من اهم سماتها هي عدم المصداقية والسعي نحو نشر الشائعات لكن المعركة مع اهل الشر لم تنته ومستمرة.

وأضاف جمعة خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم حمدي رزق، أن الجماعات الإرهابية بخلاياها النائمة يجب ان ننتبه لها مشيرا إلى أن هناك قيادات تنظيمية لتلك الجماعات وعملوا على التخفي والعمل السري واستطاعوا استقطاب المأحورين في صفوفهم.

وتابع وزير الأوقاف أنه يجب أن يستمر الوعي موجودا لدى المواطنين مؤكدا أنه واهم من يظن أن المعركة مع تلك الجماعات قد انتهت فالدولة المصرية تحارب تلك الجماعات والشائعات التي دائما ما تطلقها. 

وأشار جمعة إلى أنه في ظل أحداث فيروس كورونا التي حدثت استمعنا إلى الرأي الطبي والعلمي عندما اتخذنا قرارا بغلق دور العبادة مؤكدا أنه لو اتخذنا الرأي الفقهي فقط كان سيكون خطأ.

وقال وزير الأوقاف إن التجمع في هذا التوقيت كان يؤدى الى انتشار الفيروس فكان من الحكمة غلق دور العبادة غلقا مؤقتا ورددنا جملة شهيرة وهي أن "الساجد قبل المساجد".
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