AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كريم فهمي: نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:15 م
كريم فهمي
كريم فهمي
Advertisements
هاني حسين
روى الفنان كريم فهمي، كواليس دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020. 


وأضاف كريم فهمي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق".


وتابع كريم فهمي: "مؤلف المسلسل  كتب النهاية التي تم عرضها منذ بداية  كتابة المسلسل الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين، مضيفا: "عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركه في العمل لأنه كان منظومة متكاملة ".


وأردف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم فهمي يعلن عن موعد عرض فيلم «علي بابا» علي التليفزيون لأول مرة

نورت المسرحية .. علي ربيع يوجه رسالة لكريم فهمي

صاحبي المثقف.. كريم فهمي يهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده

عن دوره في بـ100 وش.. منى الشاذلي لـ محمد عبد العظيم: أنت نموذج للرجل الضلالي.. والأخير: الله يخليكي

الخميس المقبل .. كريم فهمى ضيف برنامج «معكم» منى الشاذلى

كريم فهمي يروج لحلقته مع منى الشاذلي

ترشيحاتنا

ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

عمر ربيع ياسين: الأهلى يغري يانكون بـ15 ألف دولار شهريًا للاستمرار

انفجار خط صرف صحي بالقرب من مترو وادي حوف

البنك المركزي يخفض اسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%

صفقة الأهلي المنتظرة| شاهد كل ما قدمه بدر بانون في ديربي الرجاء والوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية