كريم فهمي: نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير

روى الفنان كريم فهمي، كواليس دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020.
وأضاف كريم فهمي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق".
وتابع كريم فهمي: "مؤلف المسلسل كتب النهاية التي تم عرضها منذ بداية كتابة المسلسل الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين، مضيفا: "عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركه في العمل لأنه كان منظومة متكاملة ".
وأردف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره".