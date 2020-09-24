كريم فهمي: نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير

روى الفنان كريم فهمي ، كواليس دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020.









وأضاف كريم فهمي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق".









وتابع كريم فهمي: "مؤلف المسلسل كتب النهاية التي تم عرضها منذ بداية كتابة المسلسل الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين، مضيفا: "عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركه في العمل لأنه كان منظومة متكاملة ".









وأردف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره".