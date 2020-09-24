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خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لـ الليمون الأسود

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:32 م
الليمون الأسود
الليمون الأسود
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نهى هجرس
يستخدم الليمون الأسود في العديد من الأشياء، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التى تفيد الصحة، ويعرف باسم اللومي، ويستخدم منذ القدم في الحضارات المختلفة في العديد من الوصفات.


ووفقًا لما قدمه موقع "wiki how" إليكم ابرز فوائد الليمون الأسود للصحة ...


1- يساهم بشكل كبير في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.



2- يساعد في تنظيم عملية الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك.
3- يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.
4- يحتوي الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي.
5- يحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.
6- يساعد تناول الحمال الليمون الأسود في تعويض النقص الذي تنقصه الحامل بعد الولاده والحمل وهي الفيتامينات والمعادن الضرورية.
7- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الامساك والغازات المزعجة.
8- يعالج عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم ومروره في الأمعاء.
9- يساعد الليمون الأسود في تطهير المعدة، وعدم تعرضها للإصابة بالالتهاب.
10- يساهم الليمون الأسود على التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.
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