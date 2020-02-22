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ينسف الدهون.. 9 فوائد للجسم عند تناول الليمون الأسود

السبت 22/فبراير/2020 - 06:11 ص
فوائد الليمون الأسود
فوائد الليمون الأسود
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نهى هجرس
لا يعلم العديد من الأشخاص ما هو الليمون الأسود؟، ولكن الليمون الأسود يعد من أقوى الأطعمة التى تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات كما تعالج أمراض كثيرة.

ووفقًا لموقع "steemit" إليكم أهم فوائد الليمون الأسود..


1- يساهم تناول الليمون الأسود في علاج الإصابة بالإسهال والمشاكل الهضمية المختلفة.

2- يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالإمساك.

3- يعمل على تعقيم الجسم وتنظيفه من السموم عن طريق محاربة البكتيريا والأوساخ بالجسم وإخراجها منه.

4- يحتوي الليمون الأسود على فيتامين سي الذي يقوي من عمل الجهاز المناعي.

5- يحتوي الليمون الأسود على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، حمض الفوليك، الأحماض الأمينية، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفسفور، فيتامين سي.8

6- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي التي تتمثل في الامساك والغازات المزعجة.

7- تناول الليمون الأسود يعالج عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم ومروره في الأمعاء.

8- يساعد الليمون الأسود في تطهير الطحال والمعدة والكبد وحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.

9- يعمل الليمون الأسود على حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بمختلف المناطق بالجسم مثل الأرداف ودهون الكرش.

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