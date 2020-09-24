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رياضة

20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:25 م
مباراة منتخب الشباب
مباراة منتخب الشباب والاتصالات الودية
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يسرى غازى
تعادل منتخب مصر للشباب وديا مع فريق المصرية للاتصالات في المباراة التي أقيمت اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس.

بدأ الجهاز الفني المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي حسام عبد المجيد محمد المغربي محمد اشرف ومؤمن عوض وفي وسط الملعب احمد خالد وعبد الرحمن العشري احمد اشرف وكريم محمد ويوسف حسن وفي الهجوم محمود عبد العزيز نايسون.

جاءت المباراة متوسطة المستوي وأهدر محمد المغربي ركلة جزاء لمنتخب مصر بداية الشوط الثاني استطاع حارس الاتصالات التصدي لها.

من المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية غدا الجمعة علي أن يعود لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل بتدريب صباحي حتي نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
20 صورة من مباراة منتخب الشباب الودية أمام الاتصالات
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