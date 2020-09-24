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أخبار العالم

بسبب إغلاق كورونا.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس.. صور

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نظم محتجون، اليوم الخميس، تظاهرات أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، احتجاجا على قرار الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

اتهم المتظاهرون نتنياهو باستغلال كورونا من أجل الإغلاق، لوقف المظاهرات ضده في القدس. 

وأعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخميس، تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليكون أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي الوباء في إسرائيل. 

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إغلاق مطار بن جوريون الدولي بشكل كامل أمام الرحلات وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا وتزايد الإصابات بشكل قياسي خلال الآونة الأخيرة. 

وقالت وسائل إعلام عبرية إن إدارة المطار قررت إغلاقه بشكل كامل وإلغاء كافة الرحلات المحجوزة مسبقًا، مشيرة إلى أن المطار سيسمح فقط بدخول القادمين إلى إسرائيل ووضعهم في الحجر الصحي.


وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالإغلاق الشامل للبلاد والذي يشمل إغلاق مرافق اقتصادية هامة بما في ذلك البنوك.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات، بواقع 6861 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
بسبب إغلاق كورونا.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس.. صور
بسبب إغلاق كورونا.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس.. صور
بسبب إغلاق كورونا.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس.. صور
بسبب إغلاق كورونا.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس.. صور
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