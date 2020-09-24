الحكومة تحذر: الموجة الثانية لـ كورونا بدأت فى دول الجوار.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وضع انتشار فيروس كورونا فى مصر مطمئن، ولكن هذا لا يعطى الثقة فى التخفيف من الإجراءات الاحترازية.





وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دول أوروبا وبعض دول الجوار تشهد وضعا غير مطمئن بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.





وأكد المتحدث باسم الحكومة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع قرب قدوم فصل الشتاء حيث انتشار الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.





ولفت نادر سعد، إلى أن مصر لازالت فى مفاوضات للحصول على لقاحات فيروس كورونا بعد تجربتها ويتم اعتمادها دوليا، وأن مصر حصلت على التزام من قبل التحالف الدولى للأدوية على 30 مليون جرعة بعد الاعتماد رسيما.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 700 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى اليوم.





