تضامن سوهاج: إعانة عاجلة ومصروف يومي للأسر المتضررة من انهيار منزل ونينة

أكد محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج ، أن الوزارة تُساهم بقدر استطاعتها في مُساندة أفراد الأسرتين التي انهار عليهما منزل مكون من طابقين مُشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، بقرية ونينة الغربية بمحافظة سوهاج.





وقال إنه تم تقديم مُساعدة عاجلة عبارة عن مصروف يومي مراتب وبطاطين لأفراد الأسرتين، مُضيفًا أنه سوف يتم منحهم إعانة آجلة، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأوضح "عبدالسلام" أن الإعانة العاجلة ستكون من خلال صرف مبلغ مالي لأسرة كل فرد من المتوفين على حدة.





وأشار إلى أن المبلغ الذي يُصرف لرب الأسرة المتوفي غير الذي يُصرف لغير العائل، لافتًا إلى أنه يجري ضمن المساعدة الآجلة تعويض الأسرتين عن المنقولات المنزلية التي تلفت، وكذلك المنزل المُنهار.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يُفيد بورود إشارة من الحماية المدنية، مفادها انهيار منزل مكون من طابقين مباني قديمة، بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مبني بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، وتبين مصرع 4 أطفال "3 أولاد وبنت"، ومصرع 3 سيدات، وإصابة سيدتين أخرين، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.



