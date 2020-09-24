5 كليات نظرية تنتهي من إعداد المقررات الإلكترونية بجامعة عين شمس

استعدت جامعة عين شمس لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ حيث انتهت من إعداد المقررات الإلكترونية للكليات النظرية الخمس المتبعة لنظام المنهج المعد مسبقًا وهي كليات "الآداب – الحقوق – التجارة – التربية – البنات".

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وقال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الكثافة العددية الكبيرة لنسب التحاق الطلاب بهذه الكليات وفي ظل حرص الجامعة على مواكبة التطور الحادث في النظم التعليمية عالميًا و محليًا فضلًا عن ضرورة التماشي مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا على نظم التعليم.





وأوضح أن جامعة عين شمس استطاعت بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة وما يتبعها من إدارات في الكليات الخمس سالفة الذكر، الانتهاء من إعداد المقررات الإلكترونية لطلاب مختلف المراحل الدراسية بها.





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وذكر أنه سيتم تسليم الطلاب اسطوانات مدمجة شاملة مقرر الفصل الدراسي الأول كاملًا بالإضافة إلى اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة بكل طالب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة به و كذلك كافة ما يتعلق بها من روابط أو مواقع تعليمية.





وأكد أنه بتطبيق هذا النظام التعليمى سوف يتم القضاء تماما على استغلال أصحاب المكتبات و تجار المذكرات وغيرهم للطلاب الذين كانوا مضطرين لشراء مذكرات أو كتب بمبالغ باهظة وفي الوقت نفسه عدم وجود موعد محدد للحصول على المقرر، الأمر الذي كان يؤثر سلبًا على فترة مذاكرة الطالب للمنهج و استيعابه بشكل جيد نظرا لتأخر توافر هذه المناهج بالمكتبات.



