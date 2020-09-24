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تعليم

استيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت بكليات الجامعات الخاصة المصرية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:02 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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قســــم التعليـــــم
طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات ، بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثانى إذا أمكن. 


ومن جانبه أشاد الدكتور صديق عبد السلام بجهود وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الطفرة التى شهدتها المشروعات القومية الكبرى فى قطاع التعليم العالي.


وأشار عبد السلام إلى دعم القيادة السياسية لقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية بما يخدم مصلحة المواطنين خاصة الشباب، مشيرا إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى 16 سبتمبر الماضى عددا من المنشآت التعليمية كالجامعة المصرية اليابانية، وعدد من الجامعات الأهلية، وكذلك مشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.


وافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتى تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتى وجه رئيس الجمهورية بإنشائها.


وأحيط المجلس علما بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية بجامعة 6 أكتوبر، وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الدلتا ليصبح مسمى تلك الكليات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، مع إضافة كلية التمريض إلى كليات جامعتى 6 أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.   
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