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مستشار الرئيس للصحة: وفيات كورونا ستختفي قريبا.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار  رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن  مصر وضعها أفضل بكثير من دول كبري، بسبب التعامل الجيد مع الأزمة في البداية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة " ام بي سي مصر": "العالم كله تغير على جميع المستويات بسبب فيروس كورونا، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تحتاج رعاية مركزة".

وأكد أن مصر تعاملت بإحترافية شديدة مع الازمة وبإمكانيات وبنية تحتية جاهزة، مردفا:" نحن اليوم في وضع أفضل من حيث عدد الحالات، وأعتقد أن حالات الوفيات الناتجة عن كورونا ستختفي قريبًا"

ونوه تاج الدين إلى أن فيروس كورونا مازال موجودا ومازال مصدر قلق لدي الكثير من الدول التي عادت فيها الإصابات لذروتها، مشددا على ضرورة تمسك المصريين بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: "مصر مرت بمراحل حرجة خلال الشهور الماضية ولكن بفضل الله ثم الإدارة المتميزة نجحنا في عبور الأزمة بعد أن كان الإقبال شديد على غرف العناية المركزة".
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