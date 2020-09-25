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بين الناس

منى تناشد تنفيذ قرار ندبها بالعمل قرب سكنها في أسيوط

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة منى أنور سعد،  معلمة تربية فنية بمدرسة كوم المنصورة الإعدادية بمركز أبنوب محافظة أسيوط، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتنفيذ قرار ندبها.

وتقول فى رسالتها : تقدمت بطلب للانتداب من أبنوب إلى أسيوط، لأن المدرسة تبعد عن البيت 15 كيلو، وأركب أربع مواصلات حتى أصل إلى المدرسة، علاوة على أننى عندى طفلان فى ابتدائي وطفل عمره 10شهور، وأخذت موافقة وكيل وزارة أسيوط بالنقل ومعى صورة الطلب لكن موجه عام التربية الفنية بأسيوط رفضت الطلب.
 
التواصل مع القارئة 01013371179

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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