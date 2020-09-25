AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معتز البطاوي: مباراة كوكاكولا كسرت الحاجز النفسي للاعبي سيراميكا كليوباترا .. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
Advertisements
محمد رشاد
أبدى معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بفوز الفريق على كوكاكولا بهدف دون رد ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، مؤكدًا ان الفوز كسر الحاجز النفسي لدى اللاعبين.

وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج «ملعب البلد»، الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، أن فريق سيراميكا نجح في تحقيق فوزه الأول خلال الدور الثاني، بعد ان لعب 6 مباريات تعادل في خمسة وفاز في لقاء وحيد.

وكشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا سعر صعوبة المباراة كون أن هدف اللقاء تم تسجيله في الدقائق الأول من ُعمر المباراة.

ويتبقى 4 محطات أمام فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق حلم الصعود الذي تأجل الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن اف سي مصر الذي صعد للدورى الممتاز .

ويخرج فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق منتخب السويس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة ال19 ثم يعود لملعبه لمواجهة فريق النجوم وبعدها يحل ضيفا على فريق المريخ البورسعيدي ويختتم مسيرته بمواجهة فريق جمهورية شبين في الجولة الأخيرة .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة بينما جاء فريق بتروجيت في المركز الثاني برصيد 32 نقطة ويأتى فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 31 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات من نار.. سيراميكا كليوباترا يرعب منافسيه قبل استئناف النشاط

مشوار الصعود لـ الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام كوكاكولا

سيراميكا كليوباترا يتقدم على كوكاكولا في الشوط الأول.. إليك باقي النتائج

سيراميكا كليوباترا يفوز على كوكاكولا ويستمر في صدارة ترتيب القاهرة .. إليك باقي النتائج

معتز البطاوي: نركز في مبارياتنا لتحقيق الصعود للممتاز.. ولا تشغلنا نتائج المنافسين

4 محطات تفصل فريق سيراميكا كليوباترا عن الصعود للدورى الممتاز

ترشيحاتنا

بالأسماء .. حكام مباريات اليوم الجمعة فى الدوري المصري

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

تناول مسكن للألم.. أم تعثر على نجلها جثة هامدة في غرفته| شاهد

أحمد عبد القادر حمدي: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وتجربة التشيك أفادتني كثيرًا

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية