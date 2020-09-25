مرتضى منصور يستقبل محمد عبد اللطيف مشجع الزمالك الكفيف

ووعد رئيس نادي الزمالك بحل أزمة السكن الخاصة بمحمد عبد اللطيف مشددًا على أنه لم يقف يومًا ضده بل ساعده وأعاده عندما تم فصله من عمله مجددًا.





أضاف مرتضى منصور أنه رافض لأي طريقة تنقص من كبرياء "محمد عبد اللطيف" وعزة نفسه مشيرًا الى أنه سيقوم بالعمل على إيجاد حل مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة وكافة المسئولين لتحقيق حلمه بالحصول على مسكن لائق يأويه وأسرته.





من جانبه، قال محمد عبد اللطيف إن المستشار مرتضى منصور ساعده كثيرًا بتعيينه في النادي بالإضافة الى الوقوف بجانبه في أزمات عديدة مشيرًا الى أنه كان يؤمن بأنه لن يخذله في الوقوف بجانبه في الأزمة التي يمر بها.





ووعد محمد عبد اللطيف، رئيس نادي الزمالك بعدم تكرار الأفعال التي تسيء لنادي الزمالك وجماهيره وقدم أسفه الشديد على تلك الأفعال.