أنواع للشاي .. تعرف على فوائد ومزايا كل نوع

فيما يلي بعض المزايا التي يجب أن تعرفها.

إشنسا هو عشب موجود في جبال روكي في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا وكندا. لعدة قرون ، تم استخدام النبات بشكل فعال كدواء عشبي لعلاج أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. القنفذية فعالة في تقليل مدة وشدة الأعراض ، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن مكوناتها النشطة تؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة. تعتبر هذه العشبة آمنة للاستخدام المعتدل على المدى الطويل ، وهي لا تسبب إدمانًا ، ومن الأفضل استخدامها كإجراء وقائي قد يقلل من فرص الإصابة. يجب أن يكون كوب أو كوبان من هذا الشاي العشبي في اليوم جزءًا من تناولنا المعتاد ، خاصة أثناء التغيرات الموسمية.

إشنسا هو عشب موجود في جبال روكي في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا وكندا. لعدة قرون ، تم استخدام النبات بشكل فعال كدواء عشبي لعلاج أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. القنفذية فعالة في تقليل مدة وشدة الأعراض ، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن مكوناتها النشطة تؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة. تعتبر هذه العشبة آمنة للاستخدام المعتدل على المدى الطويل ، وهي لا تسبب إدمانًا ، ومن الأفضل استخدامها كإجراء وقائي قد يقلل من فرص الإصابة. يجب أن يكون كوب أو كوبان من هذا الشاي العشبي في اليوم جزءًا من تناولنا المعتاد ، خاصة أثناء التغيرات الموسمية.

شاي أخضرهو الأكثر فائدة للصحة عند استهلاكه في غضون فترة قصيرة من حصاده ومعالجته لأنه يحتفظ بمعظم خصائصه الطبية عندما يكون طازجًا. هذا الشاي غني بشكل خاص بمضادات الاكسدة ، وهي أنواع من الفينولات الطبيعية ومضادات الأكسدة - وأسرار قدرته على منع الأمراض والالتهابات. بينما ينتج جسم الإنسان مضادات الأكسدة الخاصة به ، فإنها غالبًا لا تكون فعالة تمامًا في درء الجذور الحرة التي تؤدي إلى أمراض مختلفة مثل نزلات البرد والسعال والتهابات الجهاز التنفسي. هذا عندما يكون المصدر الخارجي لمضادات الأكسدة ضروريًا ويكون الشاي الأخضر مصدرًا متاحًا بسهولة لنفسه. أظهرت الدراسات أيضًا أن الشاي الأخضر له خصائص مضادة للميكروبات تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.





شاي الكركم





يمتلك الكركمين ، المركب الفعال في الكركم ، خصائص مضادة للالتهابات ، ومضادة للفيروسات ، ومضادة للبكتيريا ، ومضادة للفطريات. أكدت الدراسات أيضًا أن الكركم يحتوي على وفرة من مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة أيضًا. يعتقد العلم الطبي أنه إذا كان من الممكن تقليل كميات الجذور الحرة في الجسم ، فإن جهاز المناعة يعمل على المستوى الأمثل، في حين أن فعالية مضادات الأكسدة المصنعة صناعيًا لا تزال غير حاسمة ، فإن الكركمين يظهر قدرة قوية على الوقاية من الأمراض وفعاليتها لنزلات البرد والإنفلونزا. إن إضافة عصير الليمون والعسل إلى شاي الكركم الطازج لا يعزز النكهة فحسب، بل يضيف أيضًا فيتامين ج الأساسي والمغذيات النباتية إلى الشاي.





هناك العديد من الأعشاب التي يمكن إضافتها إلى أوراق الشاي الأخضر مثل التولسي ، البراهمي ، عشبة الليمون ، المورينجا ، الأشواغاندا، جيلوي والعديد من الأعشاب الأخرى التي تعزز المناعة وهي فعالة حقًا.



