تعذيب ثم اعتقال..القبض على أم أثناء حضورها مباراة كرة قدم ابنها بسبب الكمامة

تعرضت امرأة أثناء مشاهدتها مباراة كرة قدم يشارك بها ابنها الصغير، للتعذيب والاعتقال لعدم ارتدائها قناع الوجه " الكمامة " أثناء جلوسها في المدرجات مع أسرتها.





فقد تم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقطع الفيديو يمكن سماع والدة الطفل الذي يدعى " أوهايو"، وهي تسأل الضابط "ما هو الخطأ الذي ارتكبته في حقك؟".





وصرخت الأم خلال أثناء قيام الشرطة بالقبض عليها: "أنت تعتقلني من أجل لا شيء، أنا لا أفعل شيئًا خاطئًا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.





يمكن رؤية السيدة "كيتس" في الفيديو وهي تصرخ وتسقط على الأرض بعد أن ضربها ضابط الشرطة في ظهرها بالصعق الكهربائي، وكانت جدة الطفل، التي كانت تشاهد المباراة أيضًا ، تصرخ بالفيديو وتقول "إنه مجرد قناع" وذلك قبل أن تقبض الشرطة على المرأة وتقتيدها بعيدًا في الحجز.

وقال زوج "كيتس" أن ضابط الشرطة احتجازها ، بينما كانت تقاوم، فهي لم تتسبب في أذى أحد، فيما أكدت إدارة شرطة لوجان أن الحادث قيد التحقيق.



