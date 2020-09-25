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أخبار العالم

المكسيك تسجل 5408 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5408 حالات إصابة جديدة بفيورس كورونا، و490 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وقالت الوزارة إنجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد بلغ 715 ألفا و457 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الضحايا عتبة الـ75 ألفا، ووصلت إلى 75439.

وحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.

ولاتزال أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل 31 مليون حالة عالميا.
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