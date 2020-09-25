العاهل البحريني: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

"جريمة الفيرمونت".. مصر تتسلم 3 متهمين من الانتربول

مصر تسجل 13 حالة وفاة و138 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب

قبرص: تركيا تستولي على حقوقنا في شرق المتوسط

الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: وقف ضم أراض فلسطينية بشكل "دائم"









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 13 حالة وفاة بالاضافة إلى 138 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 801 متعاف من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 92644 حالة.





وذكرت "الوطن" أن مصر تسلمت 3 من المتهمين في جريمة الاغتصاب الجماعي المعروفة بـ "جريمة الفيرمونت" بعد ضبطهم عن طريق الانتربول الدولي، حيث صدر قرار سابق بضبطهم في القضية من النائب العام.





وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية في لبنان، خاطبت إدارة الإنتربول في مصر بوجود المتهمين لديها، وجرى إرسال مذكرة من النائب العام إلى لبنان،متضمنة أسباب الضبط، وموضحة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن دولة الإمارات ستستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداء من يوم الخميس وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.





ونقلت "الأنباء" عن العاهل البحريني، حمد بن عيسى قوله في كلمته أمام الأمم المتحدة: "تدعو مملكة البحرين إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، الذي نعتبره مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدول الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل تشكيل مرحلة عمل جديدة نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة.





وبشأن العلاقة مع إسرائيل، قال العاهل البحريني: "انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا".





وأبرزت "الوطن" بيان مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، الذي دعا إسرائيل الى وقف ضم أراض فلسطينية بشكل "دائم وليس تجميده فقط" مشددين على ضرورة حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967.





وأكد البيان أن قرار إسرائيل تجميد ضم اراض فلسطينية "يجب ان يوقف بشكل دائم" لافتًا إلى أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.





دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، قوله إن تركيا تتصرف بشكل أحادي في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن انقسام قبرص سببه تعنت تركيا، مضيفا أن تركيا تفشل الحوار بسبب سياسة العناد.





وأضاف أن "تركيا لا تدفع للقبارصة الأتراك أي عائدات من استغلال أراضيهم، كما تريد تثبيت تقسيم قبرص بشكل دائم"، معربًا عن استعداده للمشاركة بحوار بناء مع تركيا، والالتزام بقرار المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن المستوطنين الذين زرعتهم تركيا بالشطر المحتل أكبر من عدد سكانه.





وذكرت "الراي" أن الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة بحق مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب تهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت فرض عقوبات على قاض ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل اباد وأرومية ووكيل اباد.



