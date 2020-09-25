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سيارات

هل وضع N فى الفتيس الأوتوماتيك مفيد للزحام أم لا ؟

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
هل وضع N فى الفتيس
هل وضع N فى الفتيس الأوتوماتيك مفيد للزحام أم لا ؟
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قسم السيارات
لطالما ظهرت العديد من النظريات و الأقاويل و النصائح فى عالم السيارت سواء كانت من مستخدمين أو حتي بعض المتخصصين حديث العهد، ومن بين أبرز هذه الاقاويل أن وضع N فى الفتيس الأوتوماتيك مفيد للزحام، حيث يوفر استهلاك الوقود، ويقلل من الضغط على المحرك.

ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا، بعدما قرر خبراء السيارات وضع حد لهذه المقولة، و الإجابة عليها بعدما تسببت فى حالة من الجدل على مدار السنين الماضية.

1- توفير استهلاك الوقود

ثبت أنه عند وضع السيارة على N فى الزحام المروري  لن يؤثر على معدل استهلاك الوقود على الإطلاق، سواء كانت السيارة على هذه الوضع أو الـ D

2- تخفيف الضغط على المحرك 

لم تظهر حتي الآن أي نظرية حقيقية و مثبتة عن فعالية وضع الـ N في الزحام، خاصةً فى تخفيف الحمل على المحرك و بعض أجزاء الفتيس الأوتوماتيك.

3- إلحاق الضرر بالمحرك

لا توثر هذه الوضعية علي الإطلاق فى أي جزء من المحرك أو الفتيس وقت التعرض لزحام مروري شديد، عند وضع السيارة على N.


و كشف الخبراء عن افضل طريقة عن الوقوف بالسيارة فى الزحام من خلال إبطال محرك السيارة تمامًا، و إنتظار سير الحركة المرورية من جديد ومن ثم تشغيل المحرك، وبالتالى توفير الوقود و تقليل الأحمال على الموتور، بينما السيارات الحديثة باتت مزودة بميزة غلق المحرك ذاتيًا 
 عند التوقف في الزحام.
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