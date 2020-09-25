هل وضع N فى الفتيس الأوتوماتيك مفيد للزحام أم لا ؟

لطالما ظهرت العديد من النظريات و الأقاويل و النصائح فى عالم السيارت سواء كانت من مستخدمين أو حتي بعض المتخصصين حديث العهد، ومن بين أبرز هذه الاقاويل أن وضع N فى الفتيس الأوتوماتيك مفيد للزحام، حيث يوفر استهلاك الوقود، ويقلل من الضغط على المحرك.





ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا، بعدما قرر خبراء السيارات وضع حد لهذه المقولة، و الإجابة عليها بعدما تسببت فى حالة من الجدل على مدار السنين الماضية.





1- توفير استهلاك الوقود





ثبت أنه عند وضع السيارة على لن يؤثر على معدل استهلاك الوقود على الإطلاق، سواء كانت السيارة على هذه الوضع أو الـ D N فى الزحام المروري





2- تخفيف الضغط على المحرك





لم تظهر حتي الآن أي نظرية حقيقية و مثبتة عن فعالية وضع الـ N في الزحام، خاصةً فى تخفيف الحمل على المحرك و بعض أجزاء الفتيس الأوتوماتيك.





3- إلحاق الضرر بالمحرك





لا توثر هذه الوضعية علي ا لإطلاق فى أي جزء من المحرك أو الفتيس وقت التعرض لزحام مروري شديد، عند وضع السيارة على N.









و كشف الخبراء عن افضل طريقة عن الوقوف بالسيارة فى الزحام من خلال إبطال محرك السيارة تمامًا، و إنتظار سير الحركة المرورية من جديد ومن ثم تشغيل المحرك، وبالتالى توفير الوقود و تقليل الأحمال على الموتور، بينما السيارات الحديثة باتت مزودة بميزة غلق المحرك ذاتيًا