قبل ما تشتري موتور استيراد.. اعمل احتياطك

قبل ما تفكر في شراء الموتور الاستيراد يجب أن تفكر في بعض الخطوات للتحقق من كفاء وصلاحية الموتور وهي كالآتي :





-يجب رفع مقاس الزيت من مكانه ، وفحص الزيت بمسح مقاس الزيت بإصبعك لمعرفة لزوجته هل هي طبيعية أم لا .





-يجب أن يكون الموتور مرشح زيت من الجنب ، أي ببساطة الجسم الخارجي خالي من أي زيوت هذا المحرك .





-حاول أن تنظر إلى صامولة الكرنك لتجدها موجودة على الطنبورة أم لا وهي شكلها سداسي ويجب ان تكون سليمة وليس بها أي شئ .





- فحص كرتيرة الزيت ، طلمبة المياه ، غطاء وش التقسيمة ، وكل الملحقات الخارجية ، للتأكد من وجود أثر للسيليكون .





- طبعا لاتنسى النظر على باقي اجزاء الموتور مثل منظومة البخاخات ، والتأكد ان كل شئ في الموتور مثل المارش ، والاسبراتير مسامير ، وصواميل الرباط .

- قبل تدوير الموتور يجب تركه اطول فترة ممكن حتى يسخن ، وبعد ذلك انظر إلى خرطوم الفايظ عل يرج منه دخان أم لا أو بخار زيت .





- تأكد ان صوت الموتور يكون ناعم وهادي ، وخالي من أي أصوات غريبة تثير الشك .



