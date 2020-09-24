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سيارات

قبل ما تشتري موتور استيراد.. اعمل احتياطك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:02 م
موتور السيارة
موتور السيارة
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أماني نوار
 قبل ما تفكر في شراء الموتور الاستيراد يجب أن تفكر في بعض الخطوات للتحقق من كفاء وصلاحية الموتور  وهي كالآتي :

-يجب رفع مقاس الزيت من مكانه ، وفحص الزيت بمسح مقاس الزيت بإصبعك لمعرفة لزوجته هل هي طبيعية أم لا .

-يجب أن يكون الموتور مرشح زيت من الجنب ، أي ببساطة الجسم الخارجي خالي من أي زيوت هذا المحرك .

-حاول أن تنظر إلى صامولة الكرنك لتجدها موجودة على الطنبورة أم لا وهي شكلها سداسي ويجب ان تكون سليمة وليس بها أي شئ .

- فحص كرتيرة الزيت ، طلمبة  المياه ، غطاء وش التقسيمة ، وكل الملحقات الخارجية ، للتأكد من وجود أثر للسيليكون .

- طبعا لاتنسى النظر على باقي اجزاء الموتور مثل منظومة البخاخات ، والتأكد ان كل شئ في الموتور مثل المارش ، والاسبراتير  مسامير ، وصواميل الرباط .
 
- قبل تدوير الموتور يجب تركه اطول فترة ممكن حتى يسخن ، وبعد ذلك انظر إلى خرطوم الفايظ عل يرج منه دخان أم لا أو بخار زيت .

- تأكد ان صوت الموتور يكون ناعم وهادي ، وخالي من أي أصوات غريبة تثير الشك . 

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