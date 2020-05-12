كيف تعامل محرك السيارة بعد عمل عمرة موتور

عمرة موتور وتحتاج إليها في حالة أن

في بعض الأحيان تضطرك حالة المحرك علي عملوتحتاج إليها في حالة أن موتور سيارتك اصبح قديم و لا يعمل بالشكل المطلوب او تحتاجها بسبب سوء استخدامك لسيارتك او تعرضها للحرارة العالية فكل هذة الامور تدفعك الي عمل عمرة موتور و في هذا السياق نطرح عليكم كيفية التعامل مع المحرك بعد عمل عمرة الموتور مباشرة لانة في هذا الوقت يصبح كالجديد و يحتاج معاملة خاصة.







كيفية التعامل مع المحرك بعد اجراء عمرة الموتور :





1- متابعة مستوي الزيت داخل المحرك بشكل يومي .







2- تغيير فلتر الزيت اذا لزم الامر مرة اسبوعيا لانة احيانا ينتج رايش بكميات كبيرة نظرا لتطبيع البساتم و الصبابات .







3- تجنب الضغط بقوة علي البنزين .



5- قم بتشغيل المحرك لساعتين او اكثر دون تحريك السيارة لتجعل اجزاء المحرك الداخلية تتجانس مع بعضها البعض .







7- قم بتنظيف المحرك من الزيوت و الشحوم المتراكمة علية و اسفله لتتفادي الصدأ والبارومة .



4- قم بلتيين السيارة كأنها جديدة لان محركك الان يعتبر جديد .6- قم بتغيير كل الفلاتر الموجودة في السيارة .