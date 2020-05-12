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سيارات

كيف تعامل محرك السيارة بعد عمل عمرة موتور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:19 م
كيف تعامل محرك السيارة
كيف تعامل محرك السيارة بعد عمل عمرة موتور
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اشرف عطية
في بعض الأحيان تضطرك حالة المحرك علي عمل عمرة موتور وتحتاج إليها في حالة أن موتور سيارتك اصبح قديم و لا يعمل بالشكل المطلوب او تحتاجها بسبب سوء استخدامك لسيارتك او تعرضها للحرارة العالية فكل هذة الامور تدفعك الي عمل عمرة موتور و في هذا السياق نطرح عليكم كيفية التعامل مع المحرك بعد عمل عمرة الموتور مباشرة لانة في هذا الوقت يصبح كالجديد و يحتاج معاملة خاصة.

كيفية التعامل مع المحرك بعد اجراء عمرة الموتور :

1- متابعة مستوي الزيت داخل المحرك بشكل يومي .

2- تغيير فلتر الزيت اذا لزم الامر مرة اسبوعيا لانة احيانا ينتج رايش بكميات كبيرة نظرا لتطبيع البساتم و الصبابات .

3- تجنب الضغط بقوة علي البنزين .

4- قم بلتيين السيارة كأنها جديدة لان محركك الان يعتبر جديد .

5- قم بتشغيل المحرك لساعتين او اكثر دون تحريك السيارة لتجعل اجزاء المحرك الداخلية تتجانس مع بعضها البعض .

6- قم بتغيير كل الفلاتر الموجودة في السيارة .

7- قم بتنظيف المحرك من الزيوت و الشحوم المتراكمة علية و اسفله لتتفادي الصدأ والبارومة .

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