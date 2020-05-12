كيف تعامل محرك السيارة بعد عمل عمرة موتور

في بعض الأحيان تضطرك حالة المحرك علي عمل عمرة موتور وتحتاج إليها في حالة أن موتور سيارتك اصبح قديم و لا يعمل بالشكل المطلوب او تحتاجها بسبب سوء استخدامك لسيارتك او تعرضها للحرارة العالية فكل هذة الامور تدفعك الي عمل عمرة موتور و في هذا السياق نطرح عليكم كيفية التعامل مع المحرك بعد عمل عمرة الموتور مباشرة لانة في هذا الوقت يصبح كالجديد و يحتاج معاملة خاصة.
كيفية التعامل مع المحرك بعد اجراء عمرة الموتور :
1- متابعة مستوي الزيت داخل المحرك بشكل يومي .
2- تغيير فلتر الزيت اذا لزم الامر مرة اسبوعيا لانة احيانا ينتج رايش بكميات كبيرة نظرا لتطبيع البساتم و الصبابات .
3- تجنب الضغط بقوة علي البنزين .
4- قم بلتيين السيارة كأنها جديدة لان محركك الان يعتبر جديد .
5- قم بتشغيل المحرك لساعتين او اكثر دون تحريك السيارة لتجعل اجزاء المحرك الداخلية تتجانس مع بعضها البعض .
6- قم بتغيير كل الفلاتر الموجودة في السيارة .
7- قم بتنظيف المحرك من الزيوت و الشحوم المتراكمة علية و اسفله لتتفادي الصدأ والبارومة .